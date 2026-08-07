Add Zee Business As A Preferred Source
App

ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ବଡ କଥା କହିଲେ ମୋହନ ଭାଗବତ

ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ମତାମତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ମୋହନ ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ମୁଁ ସଂରକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଡକ୍ଟର ବାବାସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ତାହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବି।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 07, 2026, 08:07 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 08:07 AM IST
ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ବଡ କଥା କହିଲେ ମୋହନ ଭାଗବତ
Image Credit: ଭାଗବତ ଜୋର ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ଢାଞ୍ଚା ବିଭାଜନ ବଦଳରେ ଏକତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ପବିତ୍ରତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Cabinet Decision: ୨୩,୭୩୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଯୋଜନାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରୀ
2
3
4
5