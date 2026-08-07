ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ବଡ କଥା କହିଲେ ମୋହନ ଭାଗବତ

Reservation In India: ଗତକାଲି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ, ମୋହନ ଭାଗବତ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜ ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ବିଷୟରେ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସାମାଜିକ କାରଣରୁ ସଂରକ୍ଷଣ ରହିଛି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମାଜିକ ବୈଷମ୍ୟ ରହିବ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ଜାରି ରହିବ।
ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ମତାମତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ମୋହନ ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ମୁଁ ସଂରକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଡକ୍ଟର ବାବାସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ତାହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବି। ଯଦି ଆମେ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ପାଳନ କରୁ, ତେବେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ସାମାଜିକ କାରଣରୁ ସଂରକ୍ଷଣ ରହିଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମାଜିକ ବୈଷମ୍ୟ ରହିବ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ଜାରି ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରୁ ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେହି ଲାଭ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଉଚିତ।"
ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋଟାର ଉପ-ବର୍ଗୀକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଆଲୋଚନାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଭାଗବତ ଜନମାନସର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ, "ଏବେ ସ୍ୱର ଉଠାଯାଉଛି ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରୁ ଉପକୃତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ। କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଗୀକରଣ ପାଇଁ ଦାବି ଉଠିଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି।"
ସଂଘ ମୁଖ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାରୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଉପକରଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ।
ସେ କହିଥିଲେ, "ଲାଭକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମାନସିକତା ଅଛି ଯେ, ସଂରକ୍ଷଣ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନୁହେଁ ବରଂ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ; ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାକୁ ଆତ୍ମ-ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଲାଭ ପାଇ ନାହାଁନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ କରିବା। ଏହି ମାନସିକତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ।"
ଭାଗବତ କହିଥିଲେ, "ଏଥିରେ କୌଣସି ରାଜନୀତି ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।" "ଯଦି ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ଏବଂ ଏହା ପରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ପୁନର୍ବିଚାର କରାଯାଇପାରିବ। ତଥାପି, ଏହାକୁ ରାଜନୀତିକରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସାମାଜିକ ଏକତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଜେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ଏହାକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଶା କରୁନାହିଁ।"
ଭାଗବତ ଜୋର ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ଢାଞ୍ଚା ବିଭାଜନ ବଦଳରେ ଏକତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ପବିତ୍ରତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ।
ଭାଗବତଙ୍କ ଭାଷଣ ପରେ, ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଜୟ କଳାନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ତାହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଏବଂ ନିନ୍ଦନୀୟ ଥିଲା । ଏହା ହେବା ଉଚିତ୍ ନଥିଲା। ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲେ, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହି ମତରେ ସତ୍ୟ ଅଛି। ସରକାର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ବାହିନୀ ଗଠନ କରି ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ବିଳମ୍ବ ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ କିମ୍ବା ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।"