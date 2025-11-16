ପଞ୍ଜାବରେ ଗୁଳିମାଡ଼, ଫିରୋଜପୁରରେ ୨ ଆରଏସଏସ କର୍ମୀ ମୃତ

Trending Photos
RSS Leader: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶନିବାର ରାତିରେ ସହରର ମୋଚି ବଜାରରେ ଦୁଇଜଣ ଅପରାଧୀ ଜଣେ ଆରଏସଏସ ନେତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଗୁଳିଟି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଥିଲା। ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବରିଷ୍ଠ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ (ଆରଏସଏସ) ନେତା ବଳଦେବ ରାଜ ଆରୋରାଙ୍କ ପୁଅ ନବୀନ ଆରୋରା ସହରର ମୋଚି ବଜାରରେ ଏକ ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନ କରିଥିଲେ। ଶନିବାର ରାତିରେ ସେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଦୁଇଜଣ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିଥିଲେ। ନବୀନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା ଏବଂ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଅପରାଧ କରିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ସହରର ବାଣ ବଜାର ଆଡକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ।
ଗୁଳି ଫୁଟିବା ଶବ୍ଦରେ ବଜାରରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଆରଏସଏସ କର୍ମୀ ରାଜେଶ ଖୁରାନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ନବୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବ ଆରଏସଏସ ନେତା ଦିନନାଥ ଆରୋରାଙ୍କ ନାତି। ସେ ମୋଚି ବଜାରରେ ଏକ କିରାଣା ଦୋକାନ ଚଳାଉଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁଳି କରିଥିଲେ। ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଫିରୋଜପୁରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।