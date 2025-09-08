ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟାନ୍ ପରେ ନେପାଳ ରାଜରାସ୍ତାରେ ହଙ୍ଗାମା

ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ରାଜଧାନୀ କାଠମାଣ୍ଡୁରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସଂସଦ ଭବନ ଏବଂ କାଠମାଣ୍ଡୁର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ପାଖରେ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନେପାଳର ରାଜଧାନୀ କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ବ୍ୟାନ ବିରୋଧରେ ଓଲି ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ। ହଜାର ହଜାର ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ "ଜେନେସ୍ ଜେଡ୍ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନ୍" ନାମ ଦିଆଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଯୁବପିଢ଼ି, ବିଶେଷକରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ନୂଆ ପିଢ଼ିର ଯୁବକମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ କେପି ଶର୍ମା ଓଲିଙ୍କ ସରକାର ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବା ପରେ ଏହି ଘଟଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତିବାଦରେ ୬ ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ରହିଛି।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ନେପାଳରେ ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର୍ ସମେତ ଅଧିକାଂଶ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଯଦିଓ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବଳ ଅନଲାଇନ୍ ମତଭେଦ ଏବଂ ବିତର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ଥିଲା, ଏହା ଶୀଘ୍ର ଡିଜିଟାଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ବାହାରକୁ ଯାଇ ରାସ୍ତାରେ ବିଶାଳ ପ୍ରତିବାଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିବାଦକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସଦ ଭବନ ଘେରାଉ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ଲଗାଯାଇଥିବା ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ମଧ୍ୟ ଧସେଇ ପଶିଛନ୍ତି।
ଭିଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତଥା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ରାଜଧାନୀ କାଠମାଣ୍ଡୁରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସଂସଦ ଭବନ ଏବଂ କାଠମାଣ୍ଡୁର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ପାଖରେ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଲୁହ ବୁହା ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ପାଣି ମାଡ କରିଛି । କିଛି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଗଛ ଡାଳ ଏବଂ ପାଣି ବୋତଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତିବାଦକାରୀ ଛାତ୍ରମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବାସଭବନ, ଶୀତଲ ନିବାସ ଅଞ୍ଚଳ, ମହାରାଜଗଞ୍ଜ, ଲୈନଚୌରରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବାସଭବନ, ସିଂହ ଦରବାରର ସମସ୍ତ ଅଂଶ, ବାଲୁୱାତାରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଓଲି ସରକାର ୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ନିଷିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ନେପାଳରେ ଫେସବୁକ୍, ଟ୍ୱିଟର, ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭଳି ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସମେତ ମୋଟ ୨୬ଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ଯେ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହିତ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇନାହିଁ । ତେଣୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିୟାମକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ଅଂଶ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସେନ୍ସରସିପ୍ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଦମନ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ସେବାରେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ଲାକଆଉଟ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଯୁବପିଢ଼ି ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
