Rupee at All-time Low: ଦିନକୁ ଦିନ ଖସିବାରେ ଲାଗିଛି ଡଲାର ମୂଲ୍ୟ, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପକାଉଛି ପ୍ରଭାବ?

Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3157140
Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Mar 28, 2026, 09:22 PM IST

Trending Photos

Rupee at All-time Low: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆନ୍ତଃବ୍ୟାଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ବଜାରରେ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ରାମ ନବମୀ ଛୁଟି ପରେ ଯେତେବେଳେ ବଜାର ଖୋଲିଲା, ସେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ଶକ୍ତି-ଚାଳିତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଘନୀଭୂତ ହେବାର ନିବେଶକମାନଙ୍କର ଭୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ଟଙ୍କା ୯୪.୧୮ ରେ ଖୋଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଡଲାର ଚାହିଦା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଏହା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ୮୯ ପଇସା ହ୍ରାସ ପାଇ ପ୍ରତି ଡଲାର ୯୪.୮୫ ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ବୁଧବାର ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା ୯୩.୯୬ ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାଣିଜ୍ୟ ଅଧିବେଶନରେ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣର ହ୍ରାସ ପାଇଛି।

ହ୍ରାସର ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ:
ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଡଲାର ୧୧୦ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ବ୍ରେଣ୍ଟ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି ଡଲାର ୧୧୦.୯୨ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବର୍ଦ୍ଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଭାରତର ଆମଦାନୀ ବିଲ୍ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି, ଯାହା ଟଙ୍କାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛି।

ବିଦେଶୀ ନିବେଶକ ଆତଙ୍କ: ବିଦେଶୀ ସଂସ୍ଥାଗତ ନିବେଶକ (FII) ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ୪,୩୬୭.୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସେୟାର ବିକ୍ରି କରି ଭାରତୀୟ ବଜାରରୁ ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି।

Add Zee News as a Preferred Source

ଡଲାର ସୂଚକାଙ୍କ ମଜଭୁତ ହେଉଛି: ଛଅଟି ପ୍ରମୁଖ ମୁଦ୍ରା ତୁଳନାରେ ଡଲାର ସୂଚକାଙ୍କ ୯୯.୯୪ରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଡଲାରକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଛି।

ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ମଧ୍ୟ କ୍ରାସ୍
ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ବଳତା ଘରୋଇ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ, ସେନସେକ୍ସ ୧,୬୯୦ ପଏଣ୍ଟ (୨.୨୫%) ହ୍ରାସ ପାଇ ୭୩,୫୮୩ ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ନିଫ୍ଟି ୪୮୬ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇ ୨୩,୦୦୦ (୨୨,୮୧୯.୬୦) ତଳେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।

ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ୯୪.୦୦ ସ୍ତର ଏବେ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଲଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରମୁଖ ସମର୍ଥନ ୯୫.୦୦ ନିକଟରେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ନହୁଏ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ନହୁଏ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ଉପରେ ଚାପ କମିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍।

ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, ଲାପଟପ୍ ଏବଂ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା ହେବ; ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ୍ ଉପରେ ବୋଝ କେତେ ବଢ଼ିବ ଜାଣନ୍ତୁ।

ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାର ରେକର୍ଡ ସର୍ବନିମ୍ନ ୯୪.୮୫ କେବଳ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରକୁ ହଲାଇ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଯେହେତୁ ଭାରତ ଏହାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ (ଚିପ୍ସ ଏବଂ ଉପାଦାନ)ର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଆମଦାନୀ କରେ, ତେଣୁ ଡଲାରର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ହେଲେ ଆମଦାନୀ ମହଙ୍ଗା ହୁଏ।

Also Read: Shukra Gochar 2026: ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଶୁଭ ଚଳନ, ଟଙ୍କା ଗଣି ଗଣି ଥକିଯିବେ ଏହିସବୁ ରାଶି

Also Read: Best Post Office Scheme: ସବୁଠାରୁ ଦମଦାର ଯୋଜନା, ପ୍ରତି ମାସରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ୧୭ ହଜାର ଟଙ୍କା !

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Rupee at All-time Low
Rupee at All-time Low: ଦିନକୁ ଦିନ ଖସିବାରେ ଲାଗିଛି ଡଲାର ମୂଲ୍ୟ, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ
Odia News
ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଓ ପିଏସ୍‌ଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ
Odisha Police
Odisha Police: ସର୍ବଭାରତୀୟ ପୋଲିସ ସୁଟିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା
Dhurandhar 2
Dhurandhar 2: ଫିଲ୍ମ ଧୂରନ୍ଧରକୁ ପ୍ରୋପାଗେଣ୍ଡା କହି ଫସିଲେ ସୈୟାରା ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଭଉଣୀ ରିତ୍ ପ
Ratna Bhandar
Ratna Bhandar: ଏପ୍ରିଲ ୮ରୁ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତିମଣତି...ଦର୍ଶନ କିମ୍ୱା ନୀତିକାନ୍ତିରେ ହେବନ