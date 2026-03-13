US-Iran War: ଜାତିସଂଘରେ ଇରାନକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲେ ଋଷ, ଚୀନ

US-Iran War: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଏହାର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଦେଶ, ରୁଷ ଏବଂ ଚୀନ୍, ଜାତିସଂଘରେ ଏକ ବିତର୍କରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ। ଏହି ବିତର୍କ 15 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଏକ ବୈଠକରେ ହୋଇଥିଲା। ଯାହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଏହି ମାସରେ ଆମେରିକା କରୁଛି। ଆମେରିକା ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଇରାନ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯଥାର୍ଥ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା।
ବୈଠକ ସମୟରେ, ରୁଷ ଏବଂ ଚୀନ୍ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଟକଣା ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିବା କମିଟି, ଯାହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ୧୭୩୭ କମିଟି ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା, ଆଲୋଚନାକୁ ଅବରୋଧ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରିଷଦର ଭୋଟ୍ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ୧୫ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଏଗାର ଜଣ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବା ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ରୁଷ ଏବଂ ଚୀନ୍ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟ ଏଥିରୁ ବିରତ ରହିଥିଲେ।
ଋଷ, ଚୀନ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିଲା ଆମେରିକା
ଜାତିସଂଘରେ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିନିଧି ମାଇକ୍ ୱାଲ୍ଜ ରୁଷ ଏବଂ ଚୀନ୍ ଉପରେ ଇରାନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଜାତିସଂଘ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଇରାନ ଉପରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ଉଚିତ, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନିଷେଧ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳକୁ ଫ୍ରିଜ୍ କରିବା ଉଚିତ। ଜବାବରେ, ଜାତିସଂଘରେ ରୁଷର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଭାସିଲି ନେବେଞ୍ଜା ଆମେରିକା ଏବଂ ଏହାର ସହଯୋଗୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଇରାନର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବିକଶିତ କରିବାର ଯୋଜନା ଉପରେ ଅଯଥା ଭୟ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରମାଣୁ ସଂସ୍ଥାର ରିପୋର୍ଟରେ ଏପରି ଦାବି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇନାହିଁ। ଜାତିସଂଘରେ ଚୀନର ପ୍ରତିନିଧି ଫୁ କାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନର ପରମାଣୁ ସଙ୍କଟ ପାଇଁ ୱାଶିଂଟନ ନିଜେ ଦାୟୀ। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଆଲୋଚନା ଏବଂ କୂଟନୀତି ସମୟରେ ଆମେରିକା ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲା, ଯାହା ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା।
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି
ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯୁଦ୍ଧର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଧାର କରି, ଆମେରିକା ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଯାହା ପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସରକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।