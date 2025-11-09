Russia-Ukraine War: ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଋଷର ଘନ ଘନ ମିଶାଇଲ ଆକ୍ରମଣ, ୬ ମୃତ

Trending Photos
Russia Ukraine War: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୁଣି ଥରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ ଶନିବାର ରାତିରେ ରୁଷ ସେନା ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ୪୫୦ରୁ ଅଧିକ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ୪୫ଟି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରିଛି। ଏହି ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ସାତ ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନର ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ରୁଷ କିଭ୍, ପୋଲ୍ଟାଭା ଏବଂ ଖାରକିଭ୍ ସହର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ୟୁକ୍ରେନୀୟ ସେନା ବିମାନ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବ ଦେଇଛି ଏବଂ ମଝି ଆକାଶରେ ଅନେକ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ଦାବି କରିଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରୁଷ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ ୟୁକ୍ରେନର ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଡନିଟ୍ରୋରେ ଏକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କୋଠାରେ ଏକ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୧୨ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଜାପୋରିଝିଆରେ ଏକ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଖାରକିଭରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ୟୁକ୍ରେନର ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱିତଲାନା ହ୍ରିଞ୍ଚୁକ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପାୱାର ଗ୍ରୀଡକୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ରୋଲିଂ ବ୍ଲାକଆଉଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ।
ଫେବୃଆରୀ 2022 ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଶକ୍ତି କମ୍ପାନୀ ସେଣ୍ଟରେନର୍ଗୋ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। କିଭ୍ ଏବଂ ଖାରକିଭରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଡିମିର୍ ଜେଲେନ୍ସକି ରୁଷିଆନ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରୁଷିଆ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବାକୁ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ରୁଷିଆନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ୟୁକ୍ରେନିୟ ବାୟୁସେନା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣର ଜବାବ ଥିଲା। ୟୁକ୍ରେନିୟ ବାୟୁସେନା ମଝି ଆକାଶରେ 406 ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ 9 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ଖସାଇ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 52 ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ 26 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର 25ଟି ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ କ୍ରେମେନଚୁକ୍ ଏବଂ ହୋରିଶନି ପ୍ଲାଭନିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭ୍ରାଟ ହୋଇଥିଲା।