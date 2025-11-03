Advertisement
Nuclear Submarine: ଆଣବିକ ବୁଡାଜାହାଜର ଲଞ୍ଚ କଲା ଋଷ, ଟେନସନରେ ଆମେରିକା ଓ ଚୀନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରୁଷ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଏହାର ପରମାଣୁ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ପୁଟିନଙ୍କ ସେନା ଏକ ନୂତନ ପରମାଣୁ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଖବାରୋଭସ୍କ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏହି ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ପୋସେଡନ୍ ପରମାଣୁ ଡ୍ରୋନ୍ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ "ଡୁମସଡେ ମିସାଇଲ୍" ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ଏତେ ବିପଦପୂର୍ଣ

Nov 03, 2025, 08:03 AM IST

Nuclear Submarine: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରୁଷ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଏହାର ପରମାଣୁ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ପୁଟିନଙ୍କ ସେନା ଏକ ନୂତନ ପରମାଣୁ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଖବାରୋଭସ୍କ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏହି ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ପୋସେଡନ୍ ପରମାଣୁ ଡ୍ରୋନ୍ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ "ଡୁମସଡେ ମିସାଇଲ୍" ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ଏତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଏହା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିପାରେ। ରୁଷର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ୟୁରୋପ ଏବଂ ଆମେରିକାରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।

ଏହା ଏକ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ। ଏହି ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ପୋସେଡନ୍ ନାମକ ଏକ ପରମାଣୁ ଡ୍ରୋନ୍ ପାଇଁ ଏକ ବାହକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏହା ସମୁଦ୍ରରେ ନାଟୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ରଣନୈତିକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ରୁଷିଆନ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ପରମାଣୁ ଡ୍ରୋନ୍ କୁ ଏକ ଡୁମ୍ସଡେ ଅସ୍ତ୍ର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖବରୋଭସ୍କ ଏକ ଭାରୀ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନ ମିସାଇଲ୍ କ୍ରୁଜର। ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳମଗ୍ନ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ, ଯେତେବେଳେ ପୋସେଡନ୍ ଏକ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଡ୍ରୋନ୍। ରୁଷିଆନ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ଏକ ରେଡିଓଆକ୍ଟିଭ୍ ସୁନାମି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ, ଯାହା ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ପରମାଣୁ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ସେଭେରୋଡଭିନସ୍କ ସହରର ସେଭମାଶ ଜାହାଜ କାରଖାନାରୁ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ରୁଷ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣ୍ଡ୍ରେଇ ବେଲୋସୋଭ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉତକ୍ଷେପଣ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ, ବେଲୋସୋଭ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଦିନ। ଖବରୋଭସ୍କ ନାମକ ଏହି ଭାରୀ ପରମାଣୁ ବୁଡ଼ାଜାହାଜକୁ ସେଭମାଶର ଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣରୁ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଉଛି।"

ଋଷ ପାଇଁ କାହିଁକି ଏହା ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ସୀମା ସୁରକ୍ଷା: ରୁଷିଆର ସାମୁଦ୍ରିକ ସୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ।
ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ: ବିଶ୍ୱର ମହାସାଗରରେ ରୁଷିଆର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ।
ରୁଷିଆର ଏକ ରଣନୈତିକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ପ୍ରତିରୋଧକ ଅସ୍ତ୍ର: ପୋସାଇଡନ୍ ଭଳି ଡ୍ରୋନ୍ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବ।
ଏହା ଏକ ପରମାଣୁ ପ୍ରତିରୋଧକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ।
ପୋସାଇଡନ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ଗତି: 186 କିମି/ଘଣ୍ଟା (ସବମେରିନ୍ ଏବଂ ଟର୍ପେଡୋ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଅଧିକ)।
ପରିସର: ଆନ୍ତଃମହାଦେଶୀୟ - ମହାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ଯାତ୍ରା କରିପାରିବ।
ବିନାଶକାରୀ କ୍ଷମତା: ରେଡିଓଆକ୍ଟିଭ୍ ସୁନାମି ସୃଷ୍ଟି କରି ଏବଂ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରେ।

