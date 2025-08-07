Vladimir Putin: ଟାରିଫ୍ ର ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି...ଡେଟ୍ ହେଲା ଫାଇନାଲ

Vladimir Putin: ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଋଷରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦ ଆମଦାନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାର ଶୁଳ୍କର ମୋଟ ହାର ୫୦ ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
Vladimir Putin: ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶୁଳ୍କ ବା ଟାରିଫ୍ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ, ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଅଗଷ୍ଟ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା (NSA) ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ମସ୍କୋରେ ଋଷ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ମୁଖ୍ୟ ସେରଗେଇ ସୋଇଗୁଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଡୋଭାଲଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ରଣନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜଭୁତ କରିବା ।
ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପୁଟିନ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୧ ରେ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଭାରତ-ଋଷର ୨୧ ତମ ବାର୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତ ଏବଂ ଋଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହିପରି, ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୨ ରେ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ପୁଟିନଙ୍କ ଏହା ପ୍ରଥମ ଭାରତ ଗସ୍ତ ହେବ।
ଡୋଭାଲ କ’ଣ କହିଛନ୍ତି?
ଇଣ୍ଟରଫ୍ୟାକ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ଗୁରୁବାର ଦିନ ମସ୍କୋରେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲଙ୍କ ବୟାନକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଋଷ ରାଜଧାନୀ ମସ୍କୋରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକ ସମୟରେ ଅଜିତ ଡୋଭାଲ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଖୁସି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ ଅଗଷ୍ଟ ଶେଷରେ ଭାରତ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହି ଗସ୍ତରୁ ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଆଶା କରୁଛୁ। ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଆମେରିକା ଏବଂ ଋଷ ସହିତ ତାର ରଣନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।
ଋଷ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି
ଋଷିଆନ୍ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିବେଶ ପାଣ୍ଠି (RDIF) ର ସିଇଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଋଷିଆ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ ଏବଂ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିଖର ବୈଠକ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଏହା ଏକ ଐତିହାସିକ ବୈଠକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ।
ଆମେରିକା ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା
ପୁଟିନଙ୍କ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାରତ ଗସ୍ତର ଖବର ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତ ହେଉଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅଧୀନରେ ଭାରତରୁ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଋଷରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦ ଆମଦାନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାର ଶୁଳ୍କର ମୋଟ ହାର ୫୦ ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
