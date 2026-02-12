Advertisement
ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଉପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗତ ଛଅ ମାସ ଧରି ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ ଆସିଛି। ରୁଷ ଏହାର ଘରୋଇ ଯୋଗାଯୋଗ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସୁଛି, ବିଶେଷକରି ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ। ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ରୁଷ ସମସ୍ତ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀକୁ ଏହାର ଆଇନ ପାଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସରକାରୀ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ପାଇଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Feb 12, 2026, 06:38 PM IST

Russia WhatsApp Ban: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍‌କୁ ବ୍ୟାନ୍‌ କରିଛି ଋଷିଆ । ଋଷିଆର ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି । ୧୦ କୋଟି ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାନ୍‌ ନେଇ ସୂଚନା ଆସିଛି । ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ବ୍ୟାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି ମେଟା ।

ରୁଷରେ ସରକାର ଏବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ MAX ମେସେଞ୍ଜର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଆପ୍ ରୁଷ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ଏବଂ ନାଗରିକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ତଥାପି, ସମାଲୋଚକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ MAX ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସରକାରୀ ନିରୀକ୍ଷଣ ଉପକରଣ, ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ତଥାପି, ରୁଷ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି।

ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଉପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗତ ଛଅ ମାସ ଧରି ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ ଆସିଛି। ରୁଷ ଏହାର ଘରୋଇ ଯୋଗାଯୋଗ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସୁଛି, ବିଶେଷକରି ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ। ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ରୁଷ ସମସ୍ତ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀକୁ ଏହାର ଆଇନ ପାଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସରକାରୀ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ପାଇଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି

ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସରକାର ୧୦୦ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପରୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି । ଯାହା ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ପଛକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ରୁଷର ଲୋକମାନେ କେବଳ ଏକ VPN ମାଧ୍ୟମରେ ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଏହାର ଡୋମେନ୍ ଜାତୀୟ ପଞ୍ଜିକାରରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି।

ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ରେ, ରୁଷ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମେସେଞ୍ଜର ସେବା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକରେ ଫୋନ୍ କଲ୍ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ବିଦେଶୀ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଠକେଇ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସୂଚନା ସେୟାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଷିଦ୍ଧ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହଟାଇବାକୁ ବିଫଳ ହେବା ପାଇଁ ରୁଷ କୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ଉପରେ ଅନେକ ଥର ଜରିମାନା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବରରେ, ରୁଷର ସଂଘୀୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥା, ରୋସକୋମନାଡଜୋର ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ​​ଯେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ହ୍ୱାଟସଆପ ଉପରେ ଅଧିକ କଠୋର କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯିବ।

ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ୟୁକ୍ରେନ ଆକ୍ରମଣ ପରଠାରୁ ରୁଷ ବିଦେଶୀ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଆସୁଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ରୁଷ ପ୍ରଶାସନ ଏବେ MAX ନାମକ ଏକ ସରକାରୀ ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କରୁଛି। ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ଦାବି କରୁଛି ଯେ, ରୁଷ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଜାଣିଶୁଣି ଏହାକୁ ଅବରୋଧ କରୁଛି। କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ଏକ ନିରୀକ୍ଷଣ ଆପ୍ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି, ଯଦିଓ ରୁଷ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି।

ପୁଟିନଙ୍କ ସରକାର ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧାସଳଖ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମାନ ଭାବରେ, ପୁଟିନ ସରକାର ମଧ୍ୟ ମେଟାକୁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଲଟିମେଟମ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ରୁଷ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର ଦିମିତ୍ରୀ ପେସକୋଭଙ୍କ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ରୁଷ ଆଉ କୌଣସି ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀକୁ ନିଜସ୍ୱ ସର୍ତ୍ତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ପେସକୋଭ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କିମ୍ବା ମେଟା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷୋଭ ରଖେ ନାହିଁ, ବରଂ କମ୍ପାନୀ ରୁଷର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଇନକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପେସକୋଭ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ମେଟା ରୁଷର ଆଇନ ପାଳନ କରିବାକୁ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ହୁଏ, ତେବେ ଏକ ଆପୋଷ ସମାଧାନର ସୁଯୋଗ ଅଛି। ତଥାପି, ଯଦି କମ୍ପାନୀ ଜିଦ୍ ଧରି ରହେ, ତେବେ ପୁନରାବୃତ୍ତିର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ।

ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରୁଷର ଯୋଗାଯୋଗ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକାରୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହଟାଇ ଦେଇଛି। ରୁଷରେ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ନିୟୁତ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ, ରୁଷ ଆପଲର ଫେସଟାଇମ୍ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ଆପ୍ ସ୍ନାପଚାଟ୍ କୁ ଅବରୋଧ କରିଛି। ରୁଷ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଏହି ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ତଥ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ରୁଷ ସରକାର ଆମେରିକୀୟ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରୁଛି। ଏହା କେବଳ ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ ନାହିଁ ବରଂ ଆମେରିକା ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।

ରୁଷ ସରକାର ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ମଧ୍ୟ ଅବରୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛରେ କାରଣ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ସରକାରୀ ମାଲିକାନା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତାକୁ ଦର୍ଶାଇ ରୁଷିଆର ନିୟାମକ ସଂସ୍ଥା, ରୋସକୋମନାଡଜୋର, ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ନିଷେଧ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପୁଟିନ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ କାରଣ ଏହି ଆପ୍ ସରକାର ଅପରାଧୀ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ହଟାଇବାକୁ ମନା କରିଥିଲା। ସେବେଠାରୁ, ଲୋକମାନେ ଆପ୍ ଧୀରେ ଚାଲୁଥିବା କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହେଉଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି।

