Zee OdishaOdisha National-International

ଦିଲ୍ଲୀ ପାଲାମ ବିମାନବନ୍ଦର ପହଞ୍ଚିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ୍‌

ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ୍‌ । ପାଲାମ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପୁଟିନଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ କରାଯାଇଛି । ପୁଟିନଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରିିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 04, 2025, 07:27 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ୍‌ । ପାଲାମ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପୁଟିନଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ କରାଯାଇଛି । ପୁଟିନଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରିିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । ପ୍ରଥମେ ହାତ ମିଳାଇ ଏବଂ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ ପିଏମ ମୋଦୀ ଏବଂ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ । ବିମାନବନ୍ଦରରେ ନୃତ୍ୟଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ପୁଟିନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି । କଡା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ପୁଟିନଙ୍କୁ ବିମାନବନ୍ଦର ପରିସରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଗଲେ ପୁଟିନ । ଆଜି ରାତିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ରହିଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍‌ ଡିନର । ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଦୁଇ ଦିନିଆ ସରକାରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ପୁଟିନ୍‌ । କାଲି ୨୩ତମ ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ ।

Soubhagya Ranjan Mishra

