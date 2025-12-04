Putin India Visit: ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି ପୁଟିନ, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିବ ୨୮ ଘଣ୍ଟାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

Advertisement
Dec 04, 2025

Putin India Visit: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଗୁରୁବାର ଡିସେମ୍ବର ୪, ୨୦୨୫ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେ ପ୍ରାୟ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୪:୩୦ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ଆଗମନର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରାତ୍ରୀଭୋଜନର ଆୟୋଜନ କରିବେ। ଗତବର୍ଷ ଜୁଲାଇରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମସ୍କୋ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ପୁଟିନ ତାଙ୍କୁ ସମାନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆତିଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ପୁଟିନଙ୍କ ଗସ୍ତ ଏପରି ସମୟରେ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କ ଗତ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ନିମ୍ନତମ ସ୍ତରରେ ଅଛି। ଆମେରିକା ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରୀ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରୁଷୀୟ ତୈଳ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ୨୫% ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ପୁଟିନ ୨୮ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିବେ
ପୁଟିନଙ୍କ ଗସ୍ତ ସହିତ ପରିଚିତ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଟିନଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ ଏବଂ ତା’ପରେ ୨୩ତମ ଭାରତ-ରୁଷ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେମାନେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହାଉସରେ ପୁଟିନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ଆୟୋଜନ କରିବେ ଏବଂ ପୁଟିନ ସକାଳେ ରାଜଘାଟ ମଧ୍ୟ ଯିବେ। ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ, ପୁଟିନ ରୁଷର ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ପ୍ରସାରଣକାରୀଙ୍କ ଭାରତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବେ, ଯାହା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଏକ ରାଜ୍ୟ ଭୋଜି ଆୟୋଜନ କରିବେ। ପ୍ରାୟ ୨୮ ଘଣ୍ଟାର ଗସ୍ତ ପରେ, ପୁଟିନ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ୯:୩୦ ରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ିବେ। ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ରୁଷର ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ବିପୁଳ ପରିମାଣ କ୍ରୟ ଯୋଗୁଁ ଭାରତର ବଢ଼ୁଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ ନିଅଣ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ରୁଷର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କ୍ରୟ ଉପରେ ଆମେରିକାର କଟକଣାର ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

ଅନେକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି
ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପୁଟିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ୟୁକ୍ରେନ ବିବାଦ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକାର ପ୍ରୟାସ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଭାରତ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ କହିଆସିଛି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ଆଲୋଚନା ଏବଂ କୂଟନୀତି। ମୋଦି ଏବଂ ପୁଟିନଙ୍କ ଆଲୋଚନା ପରେ, ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ରୁଷକୁ ପରିବହନକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗର ବ୍ୟାପକ ଢାଞ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସହଯୋଗ ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଚୁକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ରୁଷକୁ ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନି ଔଷଧ, କୃଷି, ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତା ସାମଗ୍ରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ରୁଷ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାରତକୁ 3 ରୁ 4 ନିୟୁତ ଟନ୍ ସାର ଯୋଗାଇଥାଏ। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ବାଣିଜ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, କୃଷି ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିପାରିବେ। ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷ ପକ୍ଷ ୟୁରେସିଆନ୍ ଅର୍ଥନୈତିକ ୟୁନିଅନ ସହିତ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି (FTA) ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ ଏହି FTAକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରୁଷର ସପକ୍ଷରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ ନିଅଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ। ଭାରତ ରୁଷଠାରୁ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ 65 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା କ୍ରୟ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତରୁ ରୁଷର ଆମଦାନୀ ପ୍ରାୟ 5 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର।

ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବେ
ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁବାର ଦୁଇ ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରୁଷ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଆଣ୍ଡ୍ରେ ବେଲୌସୋଭଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁବାରର ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ରୁଷରୁ S-400 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ କ୍ରୟ, ସୁଖୋଇ 30 ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମରିକ ଉପକରଣ କିଣିବାରେ ଭାରତର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରମୁଖ ରହିବ। ଶୀର୍ଷ ସାମରିକ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାମଗ୍ରିକ ଧ୍ୟାନ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଘନିଷ୍ଠ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ବିସ୍ତାର କରିବା ଉପରେ ରହିବ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ରୁଷରୁ ଭାରତକୁ ସାମରିକ ଉପକରଣର ତୁରନ୍ତ ବିତରଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ।

ଭାରତ ରୁଷଠାରୁ ଅତିରିକ୍ତ S-400 ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଆକାଶ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ କିଣିବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି, କାରଣ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। 2018 ଅକ୍ଟୋବରରେ, ଭାରତ ରୁଷ ସହିତ S-400 ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀର ପାଞ୍ଚଟି ୟୁନିଟ୍ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ 5 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରର ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲା, ଆମେରିକା ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଚୁକ୍ତି ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କାଉଣ୍ଟରିଂ ଆମେରିକାଜ୍ ଆଡଭର୍ସାରିଜ୍ ଥ୍ରୁ ସାଙ୍କସନ୍ସ ଆକ୍ଟ (CAATSA) ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗିପାରେ।

ପୁଟିନ୍ 2021 ମସିହାରେ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ
ଭାରତ-ରୁଷ ସମ୍ପର୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବାର୍ଷିକ ଶିଖର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷ 22ଟି ବାର୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ କରିସାରିଛନ୍ତି। 2021 ମସିହାରେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଗତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବାର୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ମସ୍କୋ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ।

Putin India Visit
