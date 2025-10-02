India–Russia relations: ଭାରତ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲା ଋଷ! ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦେବ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଇଞ୍ଜିନ

Russia Rejects India's Appeal: ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଋଷକୁ ସିଧାସଳଖ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଇଞ୍ଜିନ ବିକ୍ରୟ ନକରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଋଷ ଭାରତର ଅନୁରୋଧକୁ ଅଣଦେଖା କରିଛି।
Trending Photos
Russia Rejects India's Appeal: ଭାରତ-ଋଷ ସମ୍ପର୍କ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଭଲ ରହି ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଭାରତର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁରୋଧକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାଁନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନକୁ ତାର JF-17 ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନ ଆବଶ୍ୟକ। ଚୀନ ଏହି ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ତିଆରି କରେ କିନ୍ତୁ ଇଞ୍ଜିନ ପାଇଁ ସେ ଋଷ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଭାରତ ଋଷକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା ଯେ ସେ ପାକିସ୍ତାନକୁ JF-17 ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନ ନଦେବାକୁ, କିନ୍ତୁ ରୁଷ ମନା କରିଦେଇଛି।
ଡିଫେନ୍ସ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏସିଆର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଋଷକୁ ସିଧାସଳଖ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଇଞ୍ଜିନ ବିକ୍ରୟ ନକରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଋଷ ଭାରତର ଅନୁରୋଧକୁ ଅଣଦେଖା କରିଛି। ଋଷ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଇଞ୍ଜିନ ବିକ୍ରି କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଟଳ ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ବାୟୁସେନା ତାର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଚୀନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ଚୀନ ସହାୟତାରେ ନିର୍ମିତ ହୁଏ। ଚୀନ ପରେ ଋଷ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ବିପକ୍ଷରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିବା ପରି ମନେହୁଏ।
ଡବଲ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ପୁଟିନ?
ଗୋଟିଏ ପଟେ ଋଷ ଭାରତ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଅନ୍ୟପଟେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମଧ୍ୟ ହାତ ମିଳାଇଛି। ପୁଟିନଙ୍କ ଭାରତର ଆବେଦନକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବାକୁ ମନା କରିବା ତାଙ୍କର ଡବଲ ଗେମରେ ସାମିଲ ହେବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି। JF-17 ହେଉଛି ଏକ ୪.୫ ପିଢ଼ିର ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ। ଭାରତ ଏବେ ବ୍ଲକ III ବିକଶିତ କରୁଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ଲକ I ଏବଂ ବ୍ଲକ II ରଖିଛି କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କମ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଚୀନ୍ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ
ଚୀନ୍ ସହିତ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ ଉତ୍ଥାନ-ପତନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଚୀନ୍ର ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ଏହା ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଚୀନ୍ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଥିଲା। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବିମାନ ପାଇଁ ଚୀନ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।