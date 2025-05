Russia-Ukraine War: ଯୁଦ୍ଧ ବିରାମ ପାଇଁ ଋଷର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ନାହିଁ: ଜେଲେନସ୍କି

Russia-Ukraine War: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏହି ସମୟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଆଲୋଚନା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ସୋମବାର ଦିନ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଡିମିର ଜେଲେନସ୍କି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ୟୁରୋପୀୟ ନେତାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଆଲୋଚନା ପରେ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନସ୍କି ରୁଷର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। କିନ୍ତୁ ରୁଷ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି ନାହିଁ ତାହା ଜଣା ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁକ୍ରେନ କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ ବିନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ମାମଲାରେ ରୁଷର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ।

ୟୁକ୍ରେନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସକି ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଆଲୋଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ରୁଷର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଜେଲେନସ୍କି ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ ରୁଷ ନିଜ କଥାରେ ଦୃଢ଼ ରହିବା ଉଚିତ। ନିଜର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଜେଲେନସ୍କି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ରୁଷିଆର ନୀତି ବିଷୟରେ ଜାଣି ନାହାଁନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନାରୁ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ରୁଷିଆ ପକ୍ଷ ୟୁକ୍ରେନକୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଦେଖନ୍ତି ତାହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବେ। ଏଥିରେ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିବେ ଯେ ସେ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଦେଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ କିଛି ଅନ୍ୟ ନୀତି ମଧ୍ୟ ଚାହାଁନ୍ତି।

I held a meeting on our diplomatic efforts to end the war and to establish a real and durable peace.

Minister of Defense of Ukraine, @rustem_umerov, reported on the work of our delegation and the negotiation process in Türkiye. The meetings on May 15–16 showed the world both our… pic.twitter.com/qerqgCDz9A

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 19, 2025