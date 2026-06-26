'ସଚ୍'ର ତୃତୀୟ ସିଜିନ୍ ଆଣିଛି ZEE ମିଡିଆ; ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରା ହେବେ ଆପଣଙ୍କର 'ସାରଥି'

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: 'ସଚ୍: ଦି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୋ'ର ଯାତ୍ରା କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ, କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସହ ପ୍ରକୃତ ଆଲୋଚନା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ZEE ଗ୍ରୁପ୍ ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରା କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ରେ ହଜାର ହଜାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଥିଲେ । ଏଥିସହ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ବୁଝିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ଆଲୋଚନା ନୂତନ ପଥ ଏବଂ ଦିଗନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି; ଏହା କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଛୋଟ ସହର ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଲାଗିଛି।
ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ 'ସଚ୍: ଦି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରା ଶୋ'ର ତୃତୀୟ ସିଜିନ୍ ସହିତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ ୨୮ ତାରିଖରେ ପ୍ରିମିୟର୍ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତି ରବିବାର ରାତି ୧୦ ଟାରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ । ଏହି ଶୋ'ରେ ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରା ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ସହିତ ଜୋଡି ହେବେ। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅବସର ପରେ ଜୀବନର ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଜୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ସହିତ ଜୀ ମିଡିଆ ନେଟୱାର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ ଏବଂ ଜୀ ୫ ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରିତ ହେବ।
ତୃତୀୟ ସିଜିନରେ ନୂଆ କ’ଣ ଅଛି?
'ସଚ୍'ର ନୂତନ ସିଜିନ୍ କେବଳ ଏକ ଟେଲିଭିଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଲୋଚନା, ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏକ ମଞ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ଏଥର, ଶୋ’ର ପରିସରକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କ୍ୟାମ୍ପସ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସୀମିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଏବେ ଛୋଟ ସହର ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତକୁ ବିସ୍ତାର କରିବ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ ଉଦୀୟମାନ ଭାରତର ସ୍ୱରକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚ ଦିଆଯିବ। ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଛୋଟ ସହରରୁ ସଫଳତାର କାହାଣୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ନବସୃଜନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉଦାହରଣ ସହିତ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ହେବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଦ୍ୟୋଗିତା, ଶିକ୍ଷା, କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI), ନେତୃତ୍ୱ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଯୋଗାଯୋଗ ଦକ୍ଷତା, କୃଷି, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିକାଶ, ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ କ୍ୟାରିଅର ଭଳି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ କଭର କରାଯିବ। ଏହା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଥିବା ବିଶ୍ୱରେ ଯୁବପିଢ଼ି, ଛାତ୍ର, ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷୀ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଦିଗଦର୍ଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟବହାରିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆକାଂକ୍ଷା, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ନେତୃତ୍ୱ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏହା ବିଭିନ୍ନ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଏକ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରେ।
'ସଚ୍'ର ତୃତୀୟ ସିଜିନ୍ ଏଥିପାଇଁ ଅନନ୍ୟ ଯେ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ଆପଣ 'ସାରଥି' (ସାରଥି/ଗାଇଡ୍) ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ସଂଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରା ଆପଣଙ୍କ 'ସାରଥି' ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜୀବନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମୟରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଜ୍ଞାନ, ବିଚକ୍ଷଣ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଏହି ପ୍ରୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ - ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା, ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଜୀବନ ଦର୍ଶନକୁ ଏକ ବୃହତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି - ଆଗ୍ରହୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାଙ୍କ ଦଶନ୍ଧିର ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରୁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। https://sach.org.in/sarthi ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଜଡିତ ହୋଇ, ଲୋକମାନେ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ, ବ୍ୟବହାରିକ ଏବଂ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବିକଶିତ କରିପାରିବେ।
ଶୋ’ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରା କହିଛନ୍ତି, "'ସଚ୍' ସିଜିନ୍ ୩ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସହର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବିସ୍ତାରିତ ହେଉଛି। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ 'ସାରଥି' ହେବା। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଡେଣା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଅଭିନବ ଧାରଣା ଥାଉ କିମ୍ବା ଜୀବନ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟର ଯେକୌଣସି ଛକରେ ନିଜକୁ ଫସି ରହିଥିବାର ଅନୁଭବ ହେଉ, ମୁଁ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଅଛି।"