Add Zee Business As A Preferred Source
App

'ସଚ୍'ର ତୃତୀୟ ସିଜିନ୍ ଆଣିଛି ZEE ମିଡିଆ; ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରା ହେବେ ଆପଣଙ୍କର 'ସାରଥି'

ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରା ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ 'ସଚ୍: ଦି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରା ଶୋ'ର ତୃତୀୟ ସିଜିନ୍ ସହିତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 26, 2026, 08:23 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 08:23 PM IST
'ସଚ୍'ର ତୃତୀୟ ସିଜିନ୍ ଆଣିଛି ZEE ମିଡିଆ; ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରା ହେବେ ଆପଣଙ୍କର 'ସାରଥି'

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Fifa 2026: ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ପ୍ରତିପକ୍ଷକୁ ନେଇ ସସପେନ୍ସ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଉଣ୍ଡ 32 ସୂଚୀ
FIFA 20262 hrs ago
2
Odia News2 hrs ago
3
Weekly Horoscope3 hrs ago
4
Top 10 News Headlines Odisha10:53 AM IST
5
FIFA 202610:13 AM IST