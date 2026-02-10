Arjun Tendulkar Marriage: ପୁଅ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବାହାଘର ପାଇଁ ମୋଦୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ସଚିନ

Trending Photos
Arjun Tendulkar Marriage: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ମହାନ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ସଚିନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅର୍ଜୁନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ସଚିନ୍ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ କଂଗ୍ରେସ ସଂସଦୀୟ ଦଳ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟି ବିବାହରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ।
ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, "ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ସାନିଆଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଲୁ।" ନବଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ସଚିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଯୁବ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ସୁଚିନ୍ତିତ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋଦି ଜୀ।"
ସୋନିଆଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ତେନ୍ଦୁଲକର ଦମ୍ପତ୍ତି
ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଆଜି ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅଞ୍ଜଳି କଂଗ୍ରେସ ସଂସଦୀୟ ଦଳ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ବାସଭବନ ୧୦, ଜନପଥରେ ଭେଟିଥିଲେ। ସଚିନ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବିବାହରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ସଚିନ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବାହାଘର
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ପୁଅ ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକର ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ ତାରିଖରେ ସାନିଆ ଚାଣ୍ଡୋକଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟବସାୟୀ ରବି ଘାଇଙ୍କ ନାତୁଣୀ ସାନିଆ ଚାଣ୍ଡୋକ ଜଣେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏବଂ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ପଶୁଚିକିତ୍ସା କାରିଗରୀ। ବିବାହ ରୀତିନୀତି ମାର୍ଚ୍ଚ ୩ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଦମ୍ପତି ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବେ। ବିବାହରେ କେବଳ ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯୋଗଦେବେ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। କେବଳ ପରିବାର ଏବଂ ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁମାନେ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
We were honoured to invite Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi ji to Arjun and Saaniya’s wedding. Thank you, Modi ji, for your blessings and thoughtful advice for the young couple. pic.twitter.com/7oxOZm3i5X
— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) February 10, 2026
ଅର୍ଜୁନ ଜଣେ ନିମ୍ନ କ୍ରମ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍
ଅର୍ଜୁନ ଜଣେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଏବଂ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ନିମ୍ନ କ୍ରମ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଯିଏକି କିଛି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL)ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସରୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକର ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଗୋଆ ପାଇଁ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଡେବ୍ୟୁରେ, ସେ ୨୦୭ ବଲ୍ ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଛକା ଏବଂ ୧୬ ଚୌକା ସହିତ ୧୨୦ ରନ କରିଥିଲେ।
୨୦୨୧ ମସିହାରେ, ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ IPL ନିଲାମରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ (MI) ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବେସ ପ୍ରାଇସେ କିଣିଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ସେହି ବର୍ଷ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ IPLରୁ ଓହରି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସିମରଜିତ ସିଂହଙ୍କୁ ନେଇଥିଲା।