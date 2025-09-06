ପାୱାଗଡ଼ ଶକ୍ତିପୀଠ ଗୁଜୁରାଟର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ । ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏହି ଶକ୍ତିପୀଠକୁ ପ୍ରତିଦିନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଥାଏ ।
Pavagadh Ropeway Accident: ଗୁଜୁରାଟର ପଞ୍ଚମହଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିପୀଠ ପାୱାଗଡ଼ରେ ଆଜି ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆଜି ଅପରାହ୍ଣ ସମୟରେ ଏଠାରେ କାର୍ଗୋ ରୋପ୍ୱେ ହଠାତ୍ ଛିଣ୍ଡି ଖସି ପଡ଼ିବା କାରଣରୁ ୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଜଣ ଲିଫ୍ଟମ୍ୟାନ୍, ଦୁଇଜଣ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପଞ୍ଚମହଲ କଲେକ୍ଟର ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତୁରନ୍ତ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଃଖଦ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଖୋଜା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ପାୱାଗଡ଼ ଶକ୍ତିପୀଠ ଗୁଜୁରାଟର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ । ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏହି ଶକ୍ତିପୀଠକୁ ପ୍ରତିଦିନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଥାଏ । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକ ଆତଙ୍କର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି । ବୈଷୟିକ ତଦନ୍ତ ପରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
