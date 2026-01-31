Sadhvi Prem Baisa: ୨୩ ବର୍ଷୀୟ ସାଧ୍ୱୀଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ, ବିବାଦରେ ବାପାଙ୍କ ବଦଳୁଥିବା ବୟାନ...

Advertisement
ସାଧ୍ୱୀଙ୍କ ପିତା ବୀରମନାଥ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କଥିତ 'ଶେଷ ପୋଷ୍ଟ' ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିଲା। ସାଧ୍ୱୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରାୟ ଚାରି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଶେଷ ବାର୍ତ୍ତା କିମ୍ବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୋଟ ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଏହା ଭକ୍ତ ଏବଂ ପୋଲିସ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ଦେହର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସ ପାଲଟିଛି।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Jan 31, 2026, 02:15 PM IST

Sadhvi Prem Baisa: ଜାନୁଆରୀ ୨୯ ତାରିଖରେ ରାଜସ୍ଥାନର ଯୋଧପୁରରେ ସାଧ୍ୱୀ ପ୍ରେମ ବାଇସାଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା କ୍ରମଶଃ ଜଟିଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବେ, ସାଧ୍ୱୀଙ୍କ ବାପା ଏବଂ ଗୁରୁ ବୀରମନାଥଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟର ବୟାନ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମାମଲାରେ ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।

ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ବିବାଦ: ପିତା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ପୋଷ୍ଟଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲି"
ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ ଆଲୋଚନାରେ, ସାଧ୍ୱୀଙ୍କ ପିତା ବୀରମନାଥ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କଥିତ 'ଶେଷ ପୋଷ୍ଟ' ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିଲା। ସାଧ୍ୱୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରାୟ ଚାରି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଶେଷ ବାର୍ତ୍ତା କିମ୍ବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୋଟ ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଏହା ଭକ୍ତ ଏବଂ ପୋଲିସ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ଦେହର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସ ପାଲଟିଛି।

 

ଭକ୍ତମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି: "ସାଧ୍ୱୀ ପିତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ଦେହଜନକ, ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ହେବା ହେବା ଉଚିତ।"
ସାଧ୍ୱୀଙ୍କ ଫଲୋର୍ସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଭକ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆଶ୍ରମକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏକ ଗାଡ଼ିରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣତଃ ଶବଦାହ ପୂର୍ବରୁ ବରଫ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ମୃତଦେହକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପିତା ଏବଂ ସମର୍ଥକମାନେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଆଶ୍ରମରେ ଲାଗିଥିବା ସିସି କ୍ୟାମେରାଗୁଡ଼ିକୁ ଉପାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ, ତାଙ୍କ ପିତା ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ କେହି ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଭକ୍ତଙ୍କ ସନ୍ଦେହକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି।

ଭକ୍ତମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘଟଣା ପରେ ପିତାଙ୍କ ବଦଳୁଥିବା ବୟାନ ଅନେକ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ଏହି ମାମଲାର ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଜରୁରୀ।

ମୃତ୍ୟୁ କିପରି ହେଲା?
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସାଧ୍ୱୀ ପ୍ରେମ ବାଇଶା କିଛି ଦିନ ଧରି ଥଣ୍ଡା, କାଶ ଏବଂ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବା ପାଇଁ ଜଣେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡରଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମକୁ ଡକାଯାଇଥିଲା। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବାର ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସାଧ୍ୱୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ କମ୍ପାଉଣ୍ଡରଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ କ୍ୟାପ୍, ବ୍ୟବହୃତ ଔଷଧ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଥିଲା। ପଚରାଉଚରା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ପୋଲିସ ମୃତଦେହକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ, ଆଶ୍ରମ ସମର୍ଥକମାନେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ବାଦ-ବିବାଦ ଶେଷରେ ମୃତଦେହକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଏବେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ।

ତଦନ୍ତର ନୂଆ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ: ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ପୋଷ୍ଟ
ସାଧ୍ୱୀଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ପୋଷ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ ସନାତନ ଧର୍ମ, ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ତାହା ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ରହସ୍ୟ ପାଲଟିଛି, କାରଣ ଏହା ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଚାରି ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ବାପା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସାଧ୍ୱୀ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଥମେ ଏ କଥା ଲେଖିଥିଲେ କି ନାହିଁ। 

