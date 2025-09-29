Sahara Property: ସାହାରା ମୁଖ୍ୟ ପତ୍ନୀ ସପନା ରାୟଙ୍କୁ ଘର ଖାଲି କରିବାକୁ ସମନ ଜାରି

Advertisement
Sep 29, 2025

Sahara Property: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲକ୍ଷ୍ନୌ ନଗର ନିଗମ ଏବଂ ସାହାରା ଗ୍ରୁପ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇରେ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସହାରା ମୁଖ୍ୟ ସୁବ୍ରତ ରାୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସପନା ରାୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହାରା ସିଟି ଘର ଖାଲି କରିବାକୁ ନଗର ନିଗମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଘର ଖାଲି ନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ସିଲ୍ କରାଯିବ ବୋଲି ନଗର ନିଗମ କହିଛି।

ଲକ୍ଷ୍ନୌ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୧ ​​ତାରିଖରେ ସପନା ରାୟଙ୍କୁ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଥିଲା। ନୋଟିସରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା ଯେ ସାହାରା ସିଟି ଜମି ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନର ମାଲିକାନା, ଏବଂ ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ ଆବଣ୍ଟନର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି। ଶନିବାର ଦିନ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗକୁ ନେଇ ସାହାରା ସିଟି ଜମିରେ ଏକ ସାଇନବୋର୍ଡ ଲଗାଇ ଏହାକୁ ନିଜ କବଜାକୁ ନେଇଛି, ଏବଂ ଏବେ ଘର ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚରମବାଣୀ ଜାରି କରିଛି।

୧୯୯୪ ମସିହାରେ, ନଗର ନିଗମ ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ ହାଉସିଂ ଲିମିଟେଡକୁ ଏକ ଆବାସିକ କଲୋନୀ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ୧୭୦ ଏକର ଜମି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। କମ୍ପାନୀ ଏହି ଜମିରେ ପ୍ଲଟ, ଘର ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଗୃହ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ତଥାପି, ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ସାହାରା ନିୟମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପାଳନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ଜମିକୁ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ୧୯୯୭ ମସିହାରେ, ନଗର ନିଗମ ଲାଇସେନ୍ସ ଏବଂ ଲିଜ୍ ଡିଡ୍ ବାତିଲ କରି ଏକ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲା।

୧୭୦ ଏକର ସାହାରା ସିଟି ଜମି ପାଇଁ ୧୯୯୭ ମସିହାରୁ ଏକ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ସାହାରା ଗ୍ରୁପ୍ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଛି ଯେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟାୟ ଏବଂ କଲୋନୀ ବିକାଶ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଜମି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ନଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ସର୍ତ୍ତ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ, ମାମଲା ଏବେ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ, ଏହାର ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି, ସାହାରା ସିଟିକୁ ନିଜ କବଜାକୁ ନେଇଛି ଏବଂ ସପନା ରାୟଙ୍କୁ ବାସସ୍ଥାନ ଖାଲି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି।

ଯଦିଓ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ସପନା ରାୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ସୀମାର ସଠିକ ଅବଧି ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ସମୟ ସୀମା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ଘରଟି ସିଲ୍ କରାଯିବ।

ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଜମି 1994 ମସିହାରେ ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପାଳନ ନକରିବା ଏବଂ ଅବୈଧ ଦଖଲ ଯୋଗୁଁ ଲାଇସେନ୍ସ ଏବଂ ଲିଜ୍ ଡିଡ୍ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ସ୍ୱପ୍ନର ଘର ଯେତେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉନା କାହିଁକି, କେହି ଆଇନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନୁହଁନ୍ତି।"

ସାହାରା ଗ୍ରୁପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ସୁବ୍ରତ ରାୟଙ୍କ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ, ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ ଅନେକ ବିବାଦ ଏବଂ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସପନା ରାୟ ଏବଂ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀର ଉତ୍ତରାଧିକାରକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନଗର ନିଗମର ସଦ୍ୟତମ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଜଟିଳ କରିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସାହାରା ସିଟି ମାମଲା ନଗର ନିଗମ ସପକ୍ଷରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭାବରେ ଶେଷ ହୁଏ, ତେବେ ସାହାରା ଗ୍ରୁପ୍ କେବଳ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ହରାଇବ ନାହିଁ ବରଂ ଏହାର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଆହୁରି ଗଭୀର ହେବ।

Prabhudatta Moharana

