୨୩ ମାସ ପରେ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିଲେ ଆଜମ ଖାନ, ସମର୍ଥକଙ୍କ ମହଲରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2933584
Zee OdishaOdisha National-International

୨୩ ମାସ ପରେ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିଲେ ଆଜମ ଖାନ, ସମର୍ଥକଙ୍କ ମହଲରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ

ସେ ଦୁଇଟି ମାମଲାରେ ଜରିମାନା ଦେଇ ନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାମପୁର କୋର୍ଟ ସକାଳ ୧୦ଟାରେ ଖୋଲିବା ପରେ ଜରିମାନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ସୀତାପୁର ଜେଲ ପ୍ରଶାସନ ଫ୍ୟାକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। 

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Sep 23, 2025, 02:22 PM IST

Trending Photos

୨୩ ମାସ ପରେ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିଲେ ଆଜମ ଖାନ, ସମର୍ଥକଙ୍କ ମହଲରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଆଜମ ଖାନ ଆଜି ଜେଲ ମୁକୁଳିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ୭୨ଟି ମାମଲାରେ ଜାମିନ ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ୨୩ ମାସ ପରେ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜମ ଖାନଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଅଦୀବ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ  ଜେଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଜେଲ ବାହାରେ ଆଜମ ଖାନଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।  

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜମ ଖାନ ଆଜି ସକାଳ ୭ଟାରେ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିବାରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଦୁଇଟି ମାମଲାରେ ଜରିମାନା ଦେଇ ନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାମପୁର କୋର୍ଟ ସକାଳ ୧୦ଟାରେ ଖୋଲିବା ପରେ ଜରିମାନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ସୀତାପୁର ଜେଲ ପ୍ରଶାସନ ଫ୍ୟାକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। 

ମିଳିଥିଲା ୧୦ ବର୍ଷର ଜେଲ ଦଣ୍ଡ
ଡୁଙ୍ଗରପୁର ମାମଲାରେ ଆଜମ ଖାନଙ୍କୁ ୧୦ ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ୧୯ଟି ମାମଲାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜାମିନ ଆଦେଶକୁ ସାଂସଦ-ବିଧାୟକ ସେସନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଜାମିନ ବଣ୍ଡ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲା। ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ପାଇବା ପରେ, କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ଆଜମ ଖାନ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ଅକ୍ଟୋବର ୯ ତାରିଖରେ ବିଏସପିରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି।

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Samajwadi Party leader
୨୩ ମାସ ପରେ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିଲେ ଆଜମ ଖାନ, ସମର୍ଥକଙ୍କ ମହଲରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ
Odisha news
Odisha News: ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା,ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ
aadhar card updates
Aadhar card Updates: ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ ଅପଡେଟ
Odisha news
Odisha News: ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରେ ହାତୀ ମୃତ, ତିନି ଗିରଫ
Monsoon session
ଆଜି ବି ସମାନ ଢାଞ୍ଚା: ପ୍ରଶ୍ନକାଳକୁ ଅବରୋଧ ଚେଷ୍ଟା, ଚେୟାରରୁ ଠିଆ ହେଲେ ବାଚସ୍ପତି
;