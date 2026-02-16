Samajwadi Party Leader Die: ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପର ହାଇ-ମାଷ୍ଟ ପୋଲ୍ ପଡ଼ି ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ନେତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Samajwadi Party Leader Die: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରତାପଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ହାଇ-ମାଷ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ପୋଲ ତାଙ୍କ କାରକୁ ଚାପି ଦେବାରୁ ଜଣେ ୪୮ ବର୍ଷୀୟ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ନେତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ହାଇ-ମାଷ୍ଟ ପୋଲ୍ ପୋତାଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଯାଦବ ଏକ ଇନ୍ଧନ ପମ୍ପ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ହଠାତ୍, ଏକ ବଡ଼ ପୋଲ ଖସିପଡ଼ି ଯାଦବଙ୍କ କାରକୁ ଚାପି ଦେଇଥିଲା।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମିଳିଥିବା ଆଧାରରେ ଭାରୀ ପୋଲ ଯାଦବଙ୍କ ହୁଣ୍ଡାଇ କ୍ରେଟାର ଆଗ ଭାଗକୁ ଚାପି ଦେଇଥିଲା। ସାମ୍ନା ୱିଣ୍ଡସିଲ୍ଡ, ବିଶେଷକରି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ଖୋଲିଯାଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ପାରନଥିଲା।
Another day, another tragedy, a high-mast light pole collapsed onto a moving Creta in Pratapgarh, UP, killing Samajwadi Party leader Lal Bahadur Yadav.
ଯାଦବଙ୍କ କାର ପଛରେ ଥିବା କିଛି ବାଇକ୍ ଏବଂ ଏକ ଇ-ରିକ୍ସା ଅଳ୍ପକେ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇଦେଇଥିଲେ।
ଘଟଣା ପରେ, ଯାଦବଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ସମର୍ଥକମାନେ ଇନ୍ଧନ ପମ୍ପ ପରିଚାଳନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି, ପୋଲ ପୋତା ଯିବାରେ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଯାଦବଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରି ମୃତ ଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି।