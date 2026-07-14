Add Zee Business As A Preferred Source
App

Samay Raina: 'ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ଗଟ୍ ଲାଟେଣ୍ଟ' ବିବାଦରେ ବଢ଼ିଲା ସମସ୍ୟା, ସମୟ ରୈନାଙ୍କୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ଝଟକା

ପରେ ସମୟ ରୈନାଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ବିଚାର କରି ଏହି ଜରିମାନା ରାଶିକୁ କମାଇ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ, ଅଦାଲତକୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା କିମ୍ବା ମିଥ୍ୟା ସୂଚନା ଦେବା ଗୁରୁତର ବିଷୟ। ଅଦାଲତ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ, ସମୟ ରୈନା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କମେଡିଆନ୍‌ମାନେ ନିଜ ଆଚରଣରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 14, 2026, 05:01 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 05:01 PM IST
Samay Raina: 'ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ଗଟ୍ ଲାଟେଣ୍ଟ' ବିବାଦରେ ବଢ଼ିଲା ସମସ୍ୟା, ସମୟ ରୈନାଙ୍କୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ଝଟକା

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
କ୍ଲାସ୍‌ରୁମ୍‌ରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ପରେ ପୋଲିସର ବଡ଼ ଆକ୍ସନ୍
Satyabadi School News1 hr ago
2
Dara Singh Release1 hr ago
3
Odia News7:07 AM IST
4
Nanda Kishore Goenka6:51 AM IST
5
Nand Kishore Goenka6:16 AM IST