Samay Raina: 'ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ଗଟ୍ ଲାଟେଣ୍ଟ' ବିବାଦରେ ବଢ଼ିଲା ସମସ୍ୟା, ସମୟ ରୈନାଙ୍କୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ଝଟକା

Samay Raina: ଲୋକପ୍ରିୟ କମେଡିଆନ୍ ସମୟ ରୈନା ପୁଣିଥରେ ବିବାଦରେ ଫସିଛନ୍ତି। 'ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ଗଟ୍ ଲାଟେଣ୍ଟ' ବିବାଦ ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସମୟ ରୈନାଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ନେଇ କଡ଼ା ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅଦାଲତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମିଥ୍ୟା ବୟାନ ଦେବା ଏବଂ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ ନ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରଥମେ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଲାଗୁ କରିଥିଲେ।
ପରେ ସମୟ ରୈନାଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ବିଚାର କରି ଏହି ଜରିମାନା ରାଶିକୁ କମାଇ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ, ଅଦାଲତକୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା କିମ୍ବା ମିଥ୍ୟା ସୂଚନା ଦେବା ଗୁରୁତର ବିଷୟ। ଅଦାଲତ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ, ସମୟ ରୈନା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କମେଡିଆନ୍ମାନେ ନିଜ ଆଚରଣରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି।
ଏହି ମାମଲାରେ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ୍ ତୁଷାର ମେହେତା ସମୟ ରୈନାଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରତିକ ଟିପ୍ପଣୀ ଏବଂ ଆଚରଣକୁ ଅଦାଲତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବା ଉଚିତ।
ଅନ୍ୟପଟେ, କ୍ୟୁର୍ ଏସଏମଏ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଅପରାଜିତା ସିଂହ ଅଦାଲତଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ରୈନା ସଂସ୍ଥା ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିନଥିଲେ। ଏଥିସହ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସମୟ ରୈନାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ନିଷ୍ଠାପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପୁଣିଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।