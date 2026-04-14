Samrat Chaudhary: ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ହେବେ ବିହାରର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ !

ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ ହେଉଛି ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ବିହାରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ।
Samrat Chaudhary: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ଦେବା ପରେ ତୁରନ୍ତ, ପାଟନା ସ୍ଥିତ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ବିଧାୟକ ଦଳର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକ ସମୟରେ, ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ ହେଉଛି ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ବିହାରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ନାମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ କୁମାର ସିହ୍ନା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ପରେ ଏହାକୁ ବିଜେପି ନେତା ରେଣୁ ଦେବୀ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ।
ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ, ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। "ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ମୋର ସମ୍ମାନଜନକ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି । ମୁଁ ବିହାରକୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେବା ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।"
ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ପରେ, ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, "ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଏବଂ ବିଜେପି ବିହାର ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ହୃଦୟର ସହିତ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ମୋ ପାଇଁ, ଏହା କେବଳ ଏକ ପଦବୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିହାରର ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପବିତ୍ର ସୁଯୋଗ। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚ୍ଚୋଟତା, ସମର୍ପଣ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛି।"
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, "ଦେଶର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସକ୍ଷମ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଜାତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ, ମୁଁ ବିହାରକୁ ବିକାଶ, ସୁଶାସନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ନୂତନ ଦିଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ରହିବି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନେହ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ମୋର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶକ୍ତି।
Also Read- Shani Gochar 2026: ୧୭ ଏପ୍ରିଲରେ ଶନିଙ୍କ ଚଳନ, ୧୨ ରାଶିରେ ପ୍ରଭାବ
Also Read- Summer Vacation in Schools: ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ଆସୁଛି? ଏପ୍ରିଲ ଶେଷରୁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ କି? ଜାଣନ୍ତୁ