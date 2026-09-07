Add Zee Business As A Preferred Source
App

Sanjay Dutt: ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତଙ୍କ ମରାଠୀ ଟିପ୍ପଣୀକୁ ନେଇ ବିବାଦ, ବିଜେପିର ଟାର୍ଗେଟ୍‌ରେ ଶିବସେନା

ଏହାର ଜବାବରେ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଛଅ ବର୍ଷ ୟେରୱାଡା ଜେଲ୍‌ରେ ରହିଥିଲେ, ତଥାପି ମରାଠୀ ଶିଖିପାରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଏହି କଥା ଶୁଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକେ ହସିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ମଜାଳିଆ ଟିପ୍ପଣୀ ପରେ ମରାଠୀ ଭାଷାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 07, 2026, 03:29 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 03:29 PM IST
Sanjay Dutt: ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତଙ୍କ ମରାଠୀ ଟିପ୍ପଣୀକୁ ନେଇ ବିବାଦ, ବିଜେପିର ଟାର୍ଗେଟ୍‌ରେ ଶିବସେନା
Image Credit: Image Source: Social Media X

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Women’s Asia Cup 2026: ଏସିଆ କପ୍‌ରେ ଭାରତର ଦବଦବା, ଫାଇନାଲରେ ହୋଇପାରେ ଭାରତ-ପାକ୍ ମହାଲଢ଼େଇ!
2
3
4
5