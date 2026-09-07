ମୁମ୍ବାଇ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମରାଠୀ ଭାଷାକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଅଭିନେତା ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତଙ୍କ ଏକ ଟିପ୍ପଣୀକୁ ନେଇ ନୂଆ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏକ ଦହିହାଣ୍ଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଶିବସେନା ନେତା ପ୍ରତାପ ସରନାଇକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତଙ୍କୁ ମରାଠୀରେ କଥା ହେବାକୁ କହିଥିଲେ।
ଏହାର ଜବାବରେ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଛଅ ବର୍ଷ ୟେରୱାଡା ଜେଲ୍ରେ ରହିଥିଲେ, ତଥାପି ମରାଠୀ ଶିଖିପାରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଏହି କଥା ଶୁଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକେ ହସିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ମଜାଳିଆ ଟିପ୍ପଣୀ ପରେ ମରାଠୀ ଭାଷାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ପ୍ରତାପ ସରନାଇକ
ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତଙ୍କ ଟିପ୍ପଣୀ ସମୟରେ ପ୍ରତାପ ସରନାଇକ ମଧ୍ୟ ହସିଥିବାରୁ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ନରେନ୍ଦ୍ର ମେହତା ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମେହତା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜଣେ ଅଭିନେତା ମରାଠୀ ଜାଣିନଥିବା କଥା କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମରାଠୀ ନଜାଣିଲେ ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ମାଡ଼ ମରାଯାଉଛି। ଏହା କି ପ୍ରକାରର ନ୍ୟାୟ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି।
ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଶିବସେନାର ଏହି ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଦୋହରା ମାନଦଣ୍ଡ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସେ ପ୍ରତାପ ସରନାଇକଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି।
ମରାଠୀ ଭାଷା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସର ଏଣ୍ଟ୍ରି
ଏହି ବିବାଦରେ ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରବକ୍ତା ଅତୁଲ ଲୋଣ୍ଢେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶିବସେନା ମରାଠୀ ଭାଷା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଲାଭ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଭାଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଠୋସ୍ କାମ କରାଯାଉନଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ଅତୁଲ ଲୋଣ୍ଢେଙ୍କ ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ମରାଠୀକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ମିଳିବା ପଛରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚଭାଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଭୂମିକା ରହିଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇକୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଲୋକ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଭାଷା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେପି-ଶିବସେନା କେବଳ ରାଜନୀତି କରୁଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି।
କାହିଁକି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମରାଠୀ ଭାଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ?
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମରାଠୀ ଭାଷାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରହିଆସିଛି। ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା ନେଇ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଥିବା ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ନିକଟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ମରାଠୀ ଭାଷା ଜାଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ବିରୋଧ ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା।
ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତଙ୍କ ଟିପ୍ପଣୀ ପରେ ମରାଠୀ ଭାଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ପୁଣିଥରେ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିଛି। ଏହା ସହ ମହାୟୁତି ମେଣ୍ଟର ଅଂଶ ଥିବା ବିଜେପି ଓ ଶିବସେନା ମଧ୍ୟରେ ଭାଷା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ମତଭେଦ ଆହୁରି ବଢ଼ିବାର ସଙ୍କେତ ମିଳୁଛି।