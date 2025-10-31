ଆଜି ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ୧୫୦ ତମ ଜୟନ୍ତୀ,ଜାଣନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି ବିଷୟରେ କିଛି ଖାସ୍ କଥା...

Sardar Patel's 150th Birth Anniversary: ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାରତରେ "ଲୌହ ମାନବ" ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ।
Sardar Patel's 150th Birth Anniversary: ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାରତରେ "ଲୌହ ମାନବ" ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ କେବଳ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନଥିଲେ ବରଂ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାତା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଯିଏ ଏକ ଖଣ୍ଡିତ ଭାରତକୁ ଏକତ୍ର କରିଥିଲେ। ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏହି କଥାରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହିଥିଲେ, "ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ବିନା, ମୁଁ ଗାନ୍ଧୀ ହୋଇପାରି ନଥାନ୍ତି।" ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କୁ "ଲୌହ ମାନବ" ଏବଂ "ଭାରତର ବିସମାର୍କ" ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ୨୦୧୮ ରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ।ତେବେ, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା...
केवड़िया में ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ पर सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की।
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल को समर्पित एक भव्य स्मारक है, जो भारत की एकता को लेकर उनकी संकल्पना का सशक्त प्रतीक है। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के रूप में यह हमारे राष्ट्रीय गौरव और सरदार पटेल… pic.twitter.com/iUzcas5LAH
- ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିମା
ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି (Statue Of Unity)୧୮୨ ମିଟର (୫୯୭ ଫୁଟ) ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। । ଏନେଇ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ମୂର୍ତ୍ତୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଚୀନ୍ର ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଟେମ୍ପଲ୍ ବୁଦ୍ଧ ଅପେକ୍ଷା ୨୯ ମିଟର ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ଆମେରିକାର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଲିବର୍ଟି ଅପେକ୍ଷା ୮୯ ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ଅଧିକ ରହିଛି।
- ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ:
ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭାରତର "ଲୌହ ମାନବ" ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇଛି। ଯିଏ ୫୬୨ଟି ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ଏକତ୍ର କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ତାଙ୍କୁ ପାରମ୍ପରିକ ଧୋତି ଏବଂ ଶାଲ ପିନ୍ଧି ନର୍ମଦା ନଦୀ ଆଡକୁ ମୁହଁ କରିଥିବା ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତୀଟି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟି କାଂସ୍ୟ ଆବୃତ ସିମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଇସ୍ପାତରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ୨,୫୦୦,୦୦୦ ଘନଫୁଟ କଂକ୍ରିଟ୍, ୫,୭୦୦ ଟନ୍ ଇସ୍ପାତ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୮,୫୦୦ ଟନ୍ ସଶକ୍ତ ଇସ୍ପାତ ରଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଯାହା ୧୦୦ କିମି ବେଗର ପବନ ବହିଲେ କି ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତୀଟି ନଷ୍ଟ ହେବନି।
ତେବେ, ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତୀରେ ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ଲୁହା ସମଗ୍ର ଭାରତର ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା କୃଷି ଉପକରଣ ଦାନ କରିଥିଲେ। ୨୦୧୩ ରୁ ୨୦୧୬ ମଧ୍ୟରେ, ୧୩୫ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ସ୍କ୍ରାପ୍ ଲୁହା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ୧୦୯ ଟନ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତୀର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭାରତୀୟ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ପଦ୍ମଭୂଷଣ ରାମ ଭି. ସୁତାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଡିଜାଇନ୍ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପଟେଲଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ଆଧାରିତ।