Zee OdishaOdisha National-International

Save Fuel Save India: ମୋଦୀଙ୍କ କଥା ମାନିଲେ ଏହି ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ, ହଟାଇଲେ ନିଜର କନଭୟରୁ ପାଇଲଟ ଗାଡ଼ି

Save Fuel Save India: ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଯାତାୟାତ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅନଲାଇନରେ କାମ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରି ଇନ୍ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା। ଉପ-କୁଳପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସର୍କୁଲାର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ଏବଂ କୋଠା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 12, 2026, 08:33 PM IST

Save Fuel Save India: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସମ୍ପ୍ରତି ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଥର ଇନ୍ଧନ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ଭଦୋଦରାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଲିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦର ସୁବିଚାରପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନର ପ୍ରଭାବ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ଏହି ସମୟରେ, ଅନେକ ବିଜେପି ମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ କନଭୟକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କନଭୟରୁ ଗୋଟିଏ ପୋଲିସ ପାଇଲଟ୍ ଯାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।

ଏହି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ କାରଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି
କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସି.ଆର. ପାଟିଲଙ୍କ ପରେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ ପାନସାରିଆ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ତି ଅମୃତିଆ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପାଇଲଟ୍ ଯାନ ବ୍ୟବହାର ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଇନ୍ଧନ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଅପିଲ ପରେ, ପ୍ରମୁଖ ଗୁଜରାଟ ନେତାମାନେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।

ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଆବେଦନର ଜବାବ ଦେଇ, ଏହି ନେତାମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଜାରି ରହିବ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା କିମ୍ବା ପାଇଲଟ୍ ଯାନ ବିନା ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଯଥେଷ୍ଟ ଇନ୍ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ସରକାରୀ ରାଜକୋଷ ଉପରେ ବୋଝ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବ। "ଇନ୍ଧନ ବଞ୍ଚାଅ, ଦେଶ ବଞ୍ଚାଅ" ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସହିତ, ଗୁଜରାଟର ଏହି ପ୍ରମୁଖ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ପାଇଲଟ୍ ଯାନ ବିନା ରାସ୍ତାରେ ଦେଖାଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାରପୁଲିଂ ପାଇଁ ଆହ୍ବାନର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ସମଗ୍ର ଗୁଜରାଟର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।

ଗୁଜୁରାଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ଗୁଜୁରାଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଏହାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କାରପୁଲିଂ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ ସେବା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଗରେ ଗୁଜରାଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ପାଳନ କରି, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛି।

ସର୍କୁଲାରରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ, ପାଖରେ ରହୁଥିବା ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ଯାନରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଯାନବାହାନ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମେଟ୍ରୋ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍ (EV) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ ସେବା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଯାତାୟାତ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅନଲାଇନରେ କାମ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରି ଇନ୍ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା। ଉପ-କୁଳପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସର୍କୁଲାର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ଏବଂ କୋଠା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି।

ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ଯଦି ଦେଶର ୨୨ଟି ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପେଟ୍ରୋଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରନ୍ତି, ତେବେ ୮ଟି ବିରୋଧୀ ଶାସିତ ରାଜ୍ୟର ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। 

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

