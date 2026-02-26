NCERT Book Controversy: ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଚାପ୍ଟର ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ: ବହି ଉପରେ ଲାଗିଲା ବ୍ୟାନ, NCERTର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଶିକ୍ଷା ସଚିବଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି

Advertisement
Zee OdishaOdisha National-InternationalNCERT Book Controversy: ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଚାପ୍ଟର ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ: ବହି ଉପରେ ଲାଗିଲା ବ୍ୟାନ, NCERTର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଶିକ୍ଷା ସଚିବଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗୁରୁବାର ଦିନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ତାଲିମ ପରିଷଦ (NCERT) ର "ନ୍ୟାୟିକ ଦୁର୍ନୀତି" ପୁସ୍ତକ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା। ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କହିଥିଲେ, "ଆମେ ଏହି ମାମଲାର ଗମ୍ଭୀର ତଦନ୍ତ ଚାହୁଁଛୁ। ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ, ଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Feb 26, 2026, 03:37 PM IST

NCERT Book Controversy: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗୁରୁବାର ଦିନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ତାଲିମ ପରିଷଦ (NCERT) ର "ନ୍ୟାୟିକ ଦୁର୍ନୀତି" ପୁସ୍ତକ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା। ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କହିଥିଲେ, "ଆମେ ଏହି ମାମଲାର ଗମ୍ଭୀର ତଦନ୍ତ ଚାହୁଁଛୁ। ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ, ଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ।" CJI କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ନେବେ ନାହିଁ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣାଣି ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ଲଜ୍ଜାହୀନ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। କୋର୍ଟ NCERT ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସଚିବଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।

ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ପାଇଁ କାହିଁକି ହେବନାହିଁ ଅବମାନନା ମାମଲା
ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ NCERT ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି। ତଥାପି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏହି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟର ସହିତ କରାଯାଇଥିଲା କି କେବଳ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା। ନା ଏହା ନ୍ୟାୟପାଳିକାକୁ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ପରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହାର ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। କୋର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସଚିବ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଦିନେଶ ପ୍ରସାଦଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ନୋଟିସରେ ପଚରାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଏବଂ ବିବାଦୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୋର୍ଟ ଅବମାନନା ଆଇନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ନାହିଁ।

ସମସ୍ତ ବିବାଦୀୟ ଅଂଶକୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ସିଜେଆଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏନସିଇଆରଟି, କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରଖି, ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ପୁସ୍ତକର ସମସ୍ତ କପି, ତାହା କଠିନ କିମ୍ବା ନରମ ହେଉ, ଏବଂ ଖୁଚୁରା ଦୋକାନ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉ, ତୁରନ୍ତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବେଶରୁ ହଟାଯାଉ। କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୁସ୍ତକକୁ ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଅନୁପାଳନ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ବିବାଦୀୟ ପୁସ୍ତକକୁ ଜବତ କରି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ରଖାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପୁସ୍ତକକୁ ତୁରନ୍ତ ଜବତ କରିବା ଏବଂ କୋର୍ଟକୁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଅନୁପାଳନ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା NCERT ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାୟିତ୍ୱ ହେବ। କୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଉକ୍ତ ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକର ଭୌତିକ କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ କପି ବ୍ୟବହାର କରି କୌଣସି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଏବଂ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅନୁପାଳନ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶନ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ
ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବହୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରି, କୋର୍ଟ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶନ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୁସ୍ତକକୁ ଭୌତିକ କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ ଭାବରେ ଯେକୌଣସି ଭାବରେ ବଣ୍ଟନ କରିବାର ପ୍ରୟାସକୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଏକ ଜାଣିଶୁଣି ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ। ବିବାଦିତ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିଥିବା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କୋର୍ଟ NCERT ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ। କୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବିବାଦିତ ଅଧ୍ୟାୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବୈଠକର ମୂଳ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥାର ଏକ କପି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ତାରିଖରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ।

ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ଦେଖି ଆମେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆଘାତ ପାଇଛୁ - CJI
CJI କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଣେତାମାନେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ଭାବରେ ବାକ୍ୟବିନ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସତର୍କତା ଏବଂ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ ଯେ ଦେଶର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଢାଞ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ତିନୋଟି ସ୍ତମ୍ଭ ପରସ୍ପର ସହିତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନକରି ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। NCERT ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ 8 ଶ୍ରେଣୀ (ଭାଗ 2) ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ 'ଏକ୍ସପ୍ଲୋରିଂ ସୋସାଇଟି ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ବିୟଣ୍ଡ'ର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରକାଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଖବରକାଗଜ ଏକ ଲେଖା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲୁ। ପୁସ୍ତକର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟର ଶୀର୍ଷକ 'ଆମ ସମାଜରେ ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ଭୂମିକା'।

