UGC New Rule: UGC ନୂଆ ନିୟମ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ

Jan 29, 2026

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: UGCର ନୂଆ ନିୟମାବଳୀକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଚାଲିଛି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଛି। ନୂତନ ନିୟମାବଳୀ ଉଚ୍ଚ ଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହି ମାମଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଜାନୁଆରୀ ୨୯ ତାରିଖରେ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି (CJI) କହିଥିଲେ ଯେ ନିୟମାବଳୀରେ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଏହାର ଅପବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରେ।

ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ (UGC) ଜାନୁଆରୀ ୧୩ ତାରିଖରେ ନୂତନ ନିୟମାବଳୀ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ନିୟମାବଳୀଗୁଡ଼ିକ ସାରା ଦେଶର କଲେଜ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଏକ ସମାନତା କେନ୍ଦ୍ର, ସମାନତା ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଏବଂ ସମାନତା କମିଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛି। UGC କହିଛି ଯେ ଏହି ନିୟମାବଳୀଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ବୈଷମ୍ୟ ଏବଂ ଅସମାନତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ନିୟମାବଳୀରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏକ 24x7 ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏହି ନିୟମାବଳୀ ପାଳନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ, ତେବେ UGC ଏହାର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିପାରିବ କିମ୍ବା ପାଣ୍ଠି ବନ୍ଦ କରିପାରିବ।

ନୂଆ ନିୟମ ସମାଜରେ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ
ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନୂତନ UGC ନିୟମାବଳୀକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଆଗତ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକର ଶୁଣାଣି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଓକିଲ କହିଥିଲେ, "ସମ୍ବିଧାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ। ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ତଥାପି, ନୂତନ ନିୟମାବଳୀ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ ସମାଜରେ ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ OBC, SC, ଏବଂ ST ବର୍ଗକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରନ୍ତି।"

ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଓକିଲ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ନିୟମ 3(e) ପୂର୍ବରୁ ଭେଦଭାବକୁ ପରିଭାଷିତ କରିସାରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଏହା କରେ 3(c)ର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ଏହା ସମାଜରେ ବିଭାଜନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଓକିଲ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭେଦଭାବର ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାହା କରୁନାହିଁ।" CJI ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, "ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଆମେ କେବଳ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ନୂତନ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଧାରା 14 (ସମାନତାର ଅଧିକାର) ସହିତ ପାଳନ କରୁଛି କି ନାହିଁ।"

କିଛି ଜାତି ପାଇଁ ନୂଆ ଧାରା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ: ଓକିଲ
ଓକିଲ ସିଜେଆଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଧାରା 3(c) ଉପରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏହା କେବଳ କିଛି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରତି ଭେଦଭାବକୁ ଧରିଥାଏ। ସିଜେଆଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପଚାରିଲେ, "ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ଉତ୍ତର ଭାରତର ଏକ କଲେଜକୁ ଆସି ଅନୁପଯୁକ୍ତ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଆନ୍ତି। କ'ଣ ଧାରା 3(e) ଏହାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରେ?" ଓକିଲ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, "ହଁ। ଆମେ ତାହା କହୁଛୁ: କିଛି ଜାତି ପାଇଁ ଏକ ପୃଥକ ଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା।"

ନୂଆ ନିୟମ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରହିତାଦେଶ
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନୂତନ UGC ନିୟମାବଳୀ ଉପରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 2012 ର ନିୟମାବଳୀ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ UGC କୁ ଏକ ନୋଟିସ ଜାରି କରି 19 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ସୁଦ୍ଧା ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି 19 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

CJI ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ନିୟମାବଳୀ ଉପରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଜାରି କରି ପଚାରିଥିଲେ, "ଆମେ କ'ଣ ଜାତିହୀନ ସମାଜ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛୁ ନା ପଛକୁ ଯାଉଛୁ? ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଛାତ୍ରମାନେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଏକାଠି ରୁହନ୍ତି। ନୂତନ ନିୟମାବଳୀ ପୃଥକ ହଷ୍ଟେଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏହା ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।" ଏହି ସମୟରେ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ବାଗଚି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ସମାଜ ଏବଂ ଦେଶରେ ଏକତା ପାଇଁ କାମ କରିବା ଉଚିତ।

CJI ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଜବାବ ମାଗିବୁ। କିଛି ଲୋକ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି। ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇପାରେ।"

UGC ର ନୂତନ ନିୟମ କ’ଣ?
ପ୍ରତ୍ୟେକ କଲେଜ ଏକ ସମାନ ସୁଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ର (EOC) ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ।
EOC ଶିକ୍ଷା, ଫି ଏବଂ ଭେଦଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଅସୁବିଧାଗ୍ରସ୍ତ ଏବଂ ସୀମାନ୍ତ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ କଲେଜରେ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ସମାନତା କମିଟି ରହିବ।
କମିଟିରେ SC, ST, OBC, ମହିଳା ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ। କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ।
କଲେଜରେ ଏକ ସମାନତା ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଯାହା ଭେଦଭାବ ଉପରେ ନଜର ରଖିବ।
ଭେଦଭାବର ଅଭିଯୋଗ ପାଇବାର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୈଠକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରାଯିବ।
କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ।
EOC ପ୍ରତି ଛଅ ମାସରେ କଲେଜକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ।
ଜାତିଗତ ଭେଦଭାବ ଉପରେ କଲେଜକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ UGC କୁ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ।
UGC ଏକ ଜାତୀୟ ମନିଟରିଂ କମିଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ କଲେଜର ଅନୁଦାନ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ।
କଲେଜର ଡିଗ୍ରୀ, ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଦୂରଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇପାରେ।
ଗୁରୁତର କ୍ଷେତ୍ରରେ, UGC ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇପାରେ।

