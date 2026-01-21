Delhi Pollution: ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ

Trending Photos
Delhi Pollution: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ବାହାନା ଚଳିବ ନାହିଁ। ସରକାରମାନଙ୍କୁ ଚାରି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳନା କମିଶନ (ସିଏକ୍ୟୁଏମ) ଦ୍ୱାରା ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ୧୫ଟି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପଦକ୍ଷେପ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଚାରପତି ବାଗଚି ଏବଂ ପାଞ୍ଚୋଲିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜଧାନୀର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ କଠିନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ କୌଣସି ବିଳମ୍ବକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ।
ପ୍ରଦୂଷଣକାରୀ ଯାନବାହନ ହଟାଇବାର ସଙ୍କେତ
CAQM କୋର୍ଟକୁ ଅବଗତ କରିଛି ଯେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ-NCRର ରାସ୍ତାରୁ ପ୍ରଦୂଷଣକାରୀ ଯାନବାହନ ହଟାଇବା। ଏଥିରେ ନିର୍ଗମନ ମାନଦଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଧାରିତ ପୁରୁଣା ଯାନବାହନକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ (PUC) ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ। ସରକାର ରେଳ ଏବଂ ମେଟ୍ରୋ ନେଟୱାର୍କକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଡିଜେଲ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ଅପେକ୍ଷା ସଫା ଇନ୍ଧନ ଯାନ ବାଛିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସଂଶୋଧିତ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନବାହନ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଭାରତ ଷ୍ଟେଜ୍-୪ (BS-୪) ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରୁନଥିବା ପୁରୁଣା ଯାନବାହନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି।
ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯିବା ଉଚିତ
ଶୁଣାଣି ସମୟରେ କୋର୍ଟକୁ ସହାୟତା କରୁଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଅପରାଜିତା ସିଂହ କହିଥିଲେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ସମାନ ଯୋଜନା ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନଥିଲା। ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ଏହି ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ସମୟରେ, ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଆଇନଜୀବୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ଭାଟି କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। କୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ କୌଣସି ଆପତ୍ତି କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବ ଯୁକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଠୋରତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ।
BS-4 ଯାନବାହନ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ଦିଲ୍ଲୀ-NCRରେ ରହୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ଡିଜେଲ କିମ୍ବା ପେଟ୍ରୋଲ ଯାନ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ, BS-4 ଯାନବାହନ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆହୁରି କଡ଼ା କରାଯିବ, ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଥିବା ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ଜବତ କିମ୍ବା ଭାରୀ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସରକାରଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଏବେ ମେଟ୍ରୋ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ଘରୋଇ ଯାନବାହନ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉପରେ। ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ପରିବେଶଗତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଲେଭି ପାଣ୍ଠି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏବେ ଚାରି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଉପରେ, ଯାହା ଦିଲ୍ଲୀର ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁ ସଫା କରିବାରେ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ।