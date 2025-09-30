School Building Collapsed: ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଭୁଶୁଡିଲା ସ୍କୁଲ କୋଠା, ୬୫ ଶିଶୁ ଦବିଥିବା ଆଶଙ୍କା

Trending Photos
School Building Collapsed: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ ଦେଶ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଜାଭା ଦ୍ୱୀପରେ ଏକ ସ୍କୁଲ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରାୟ ୬୫ ଜଣ ପିଲା ଏହି କୋଠା ତଳେ ଫସି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ , ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଗୋଟିଏ ପିଲାର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍କୁଲ କୋଠାଟି ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଫସି ରହିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ନାହିଁ।
ପୂର୍ବ ଜାଭାର ସିଡୋଆର୍ଜୋରେ ଥିବା ଅଲ୍ ଖୋଜିନି ଇସଲାମିକ୍ ବୋର୍ଡିଂ ସ୍କୁଲର ଅସ୍ଥିର କଂକ୍ରିଟ୍ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଫସି ରହିଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଏବଂ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଉଦ୍ଧାର କର୍ମୀ, ପୋଲିସ ଏବଂ ସୈନିକମାନେ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଖୋଳିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାର କର୍ମୀମାନେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ, ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ମଧ୍ୟରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯିବ।
ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସର କମାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ଏକ ନୋଟିସ ଲଗାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ସ୍କୁଲରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ତଳେ ପୋତି ହୋଇଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ର ସପ୍ତମ ରୁ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ପୁଅ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ୧୨ ରୁ ୧୭ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ। ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ମା’ମାନେ ଅସହାୟ। ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ତଳେ ପୋତି ହୋଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା କୋଠା ପାଖରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଫେରିବା ପାଇଁ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।