Add Zee Business As A Preferred Source
App

School Closed Today: ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ଭୟ: ୮ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ସବୁ ସ୍କୁଲ-କଲେଜ ବନ୍ଦ

ଛୁଟି ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦୁଝର, ଯାଜପୁର, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼ ଏବଂ ସୋନପୁର। ଏହି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 29, 2026, 08:58 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 08:58 AM IST
School Closed Today: ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ଭୟ: ୮ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ସବୁ ସ୍କୁଲ-କଲେଜ ବନ୍ଦ
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପେଲେଟ ଗନ୍ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ନୂଆ ତଥ୍ୟ, CRPF ରିପୋର୍ଟ ପରେ ବଢ଼ିଲା ବିବାଦ
neet paper leak59 min ago
2
Prahlad Joshi1 hr ago
3
imd rain alert2 hrs ago
4
Banakalagi NitiJul 28
5
top 10 news todayJul 28