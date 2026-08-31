SCO Summit: ସାଂଘାଇ କର୍ପୋରେସନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ବିଶ୍କେକ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । କିର୍ଗିଜସ୍ତାନର ବିଶକେକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି । କିର୍ଗିଜସ୍ତାନ ରାଜଧାନୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ୨୬ ତମ SCO ସମ୍ମିଳନୀ । ଦୁଇ ଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ ସି ଜିନ୍ ପିଙ୍ଗ ଓ ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନ୍ । ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନଙ୍କ ସହ ମୋଦୀଙ୍କ ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।
ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିର୍ଗିଜସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ ବିଶକେକରେ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କିର୍ଗିଜସ୍ତାନ ମାଟିରେ ପାଦ ଦେବା ମାତ୍ରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୁହଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆନନ୍ଦରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇଉଠିଥିଲା। ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଦୁଇ-ରାଷ୍ଟ୍ର ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ସେ ୨୬ ତମ ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ (SCO) ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।
ବିଶକେକ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଉଷ୍ମ ସ୍ୱାଗତ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ କିର୍ଗିଜସ୍ତାନର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆକିଲବେକ କାସିମାଲିଭ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଗମନର କିଛି ସମୟ ପରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶକେକରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ କାସିମାଲିଭଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଉଷ୍ମ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ କରିବେ ଏବଂ SCO ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। କିର୍ଗିଜସ୍ତାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସାଦିର ଜାପାରୋଭଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଏହି ଗସ୍ତ ହେଉଛି।
ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ବିଶକେକରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ନିଜେ ଏକ ପୃଥକ ପୋଷ୍ଟରେ ଏହି ସାକ୍ଷାତକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଶକେକରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ସାକ୍ଷାତ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଉଷ୍ମତାର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତ ଏବଂ କିର୍ଗିଜସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ବନ୍ଧନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଶକ୍ତି, ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଅବଦାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।
Landed in Bishkek a short while ago.
Grateful to Mr. Adylbek Kasymaliev, Chairman of the Cabinet of Ministers of the Kyrgyz Republic for the warm welcome.
Will be meeting various leaders bilaterally and attending the SCO Summit tomorrow and the day after.
Бир аз убакыт мурун… pic.twitter.com/YZlDeCI7IB
— Narendra Modi (@narendramodi) August 30, 2026
ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ୨୬ତମ ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଏହି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୋଟ ୧୦ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର, ୧୫ ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଞ୍ଚରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ସହଯୋଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ। ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ନେତାଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ କରିବେ।
ବିଶକେକରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଉଜବେକିସ୍ତାନର ଏକ ସରକାରୀ ଗସ୍ତରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାଭକତ ମିର୍ଜିୟୋୟେଭଙ୍କ ସହ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ, ଉଭୟ ଦେଶ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ 'ବ୍ୟାପକ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତା' ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ନିବେଶ, ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଡିଜିଟାଲ୍ ସାର୍ବଜନୀନ ଭିତ୍ତିଭୂମି, କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଶକ୍ତି, ମହାକାଶ, କୃଷି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଔଷଧ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସହମତ ହୋଇଥିଲେ।
ଦୁଇ ଦେଶ ଏକ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ: ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ୫ ବିଲିୟନ ଡଲାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବଜାର ପ୍ରବେଶ, ସଂଯୋଗୀକରଣ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ।
ଉଜବେକିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ ତାସକେଣ୍ଟ ଛାଡିବା ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମିର୍ଜିୟୋୟେଭଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। X ରେ ଲେଖି ସେ ଉଜବେକିସ୍ତାନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମିର୍ଜିୟୋୟେଭଙ୍କ ଉଷ୍ମତା, ବିସ୍ତୃତ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଭାରତ-ଉଜବେକିସ୍ତାନ ବନ୍ଧୁତା ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ।*
ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତ ସମୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ତାସକେଣ୍ଟରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମାରକୀ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଯାହା ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ । ସେଠାରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ପିଏମ ମୋଦୀ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅଟଳ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପିଢ଼ି ପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଆସୁଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମିର୍ଜିୟୋୟେଭ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନର ବଗିଚାରେ ଏକାଠି ଏକ ଚାରା ମଧ୍ୟ ରୋପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାରତର 'ଏକ ପେଦ୍ ମା କେ ନାମ' (ମାତାଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ଗଛ) ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଉଜବେକିସ୍ତାନର 'ୟାଶିଲ୍ ମାକୋନ୍' (ସବୁଜ ସ୍ଥାନ) ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସହଭାଗୀ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।
ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଉଜବେକିସ୍ତାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ 'ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ଓଲି ଦାରାଜଲି ଦୋ'ଷ୍ଟଲିକ୍' (ଉଚ୍ଚ-ସ୍ତରୀୟ ବନ୍ଧୁତା ଅର୍ଡର) ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ବିଦେଶୀ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ। ଏହି ପୁରସ୍କାର ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତାକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି। ଉଭୟ ଦେଶ ଉଜବେକିସ୍ତାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରାଚୀନ ବୌଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକର ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାରରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ, ଯୁବ ବିନିମୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା।
From Bharat to Bishkek, a very special welcome by the Indian community earlier this evening. pic.twitter.com/lnh5G0whfy
— Narendra Modi (@narendramodi) August 30, 2026