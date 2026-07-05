Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଶୋପିଆନରେ ଲୁଚିଛନ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦୀ ! ଜାରି ରହିଛି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ

ଶୋପିଆନର ଚାନାପୋରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପୋଲିସ, ସେନା ଏବଂ ସିଆରପିଏଫଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ମିଳିତ ଦଳ ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ବଗିଚା ଖୋଜୁଛନ୍ତି।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 05, 2026, 07:03 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 07:03 PM IST
ଶୋପିଆନରେ ଲୁଚିଛନ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦୀ ! ଜାରି ରହିଛି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ହେଲା ସହଜ: ଜମ୍ମୁରୁ ଶ୍ରୀନଗରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ
Odia News1 hr ago
2
Odia News2 hrs ago
3
crime news3 hrs ago
4
weather update3 hrs ago
5
Bollywood8:54 AM IST