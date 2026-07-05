ଶୋପିଆନରେ ଲୁଚିଛନ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦୀ ! ଜାରି ରହିଛି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦକ୍ଷିଣ କାଶ୍ମୀରର ଶୋପିଆନ ଜିଲ୍ଲାର ସୈଦପୋରା ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଏନକାଉଣ୍ଟର ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଶେଷକରି, ଜିଲ୍ଲାର ଚାନାପୋରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି। ପୋଲିସ, ସେନା ଏବଂ ସିଆରପିଏଫର ଏକ ମିଳିତ ଟିମ୍ ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ବଗିଚାରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଚଳାଇଛନ୍ତି।
ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଏହି ଅପରେସନକୁ ଜୋରଦାର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ନିରୀକ୍ଷଣ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁଇ ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ପାଖାପାଖି ପାଞ୍ଚଟି ଗ୍ରାମ ଚାରିପାଖରେ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା।
ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ, ଚାନାପୋରା ଗାଁରେ ଏକ କର୍ଡନ୍ ଏବଂ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ (CASO) ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। କର୍ଡନ୍ ସମୟରେ, ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଳି ଫୁଟିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, JKP ର SOG, ସେନା ୟୁନିଟ୍ (୪୪, ୫୫, ୩୪, ଏବଂ ୨୦ RR), ଏବଂ CRPF ବାଟାଲିଅନ୍ (୧୪ ଏବଂ ୧୭୮) ସମେତ ଅତିରିକ୍ତ ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହାଁନ୍ତି। ଘେରାବନ୍ଦୀ ଏବଂ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି, ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ବଗିଚାରେ ତଲାସି ଚାଲିଛି।