Jantar Mantar Update: ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ଉତ୍ତେଜନା ପରେ ୨୦ କମ୍ପାନୀ CRPF ମୁତୟନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଚାଲିଥିବା ପ୍ରତିବାଦ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ସଂସଦର ଚଳିତ ଅଧିବେଶନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ୨୦ ଅତିରିକ୍ତ CRPF କମ୍ପାନୀ ମୁତୟନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜୋନରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଅବୈଧ ଉଡ଼ାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂସଦ ମାର୍ଗ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ FIR ପଞ୍ଜିକୃତ କରିଛି।
ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମୁତୟନ ଥିବା CRPF କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀ ପଠାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ନିୟୋଜିତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବିମାନ ଯୋଗେ ରାଜଧାନୀ ପଠାଯାଉଛି।
ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜଧାନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିବାଦ କରାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ, ସଂସଦ ଅଧିବେଶନ ଚାଲୁଥିବାରୁ, ଯେକୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢାଇବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରତିବାଦ, ରାଲି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମୟରେ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବିଦ୍ୟମାନ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସହିତ ଜଡିତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ମୋଟ ୨୦ଟି CRPF କମ୍ପାନୀକୁ କୋଲକାତାରୁ ବିମାନରେ ପଠାଯାଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ଏହି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନ, ପ୍ରମୁଖ ସରକାରୀ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କଭରେଜ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅତିରିକ୍ତ ବାହିନୀ ନିୟୋଜନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ । ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ, ଯେ ଯେକୌଣସି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ।
ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବୈଧ ଭାବରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଯାଉଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଏକ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରିବା ପାଇଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ BNS (ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା) ଧାରା ୨୨୩ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ଉଚ୍ଚ ସୁରକ୍ଷା ଜୋନରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଣ ନିଷିଦ୍ଧ।
ସଂସଦ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ରାଜଧାନୀରେ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୂର୍ବରୁ ରହିଛି। ଏଥର, ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏବଂ CJP ସହିତ ଜଡିତ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଅତିରିକ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ଏବଂ CRPF ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନକୁ ଅବିଚଳିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନିରନ୍ତର ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି।