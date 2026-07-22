Add Zee Business As A Preferred Source
App

Jantar Mantar Update: ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ଉତ୍ତେଜନା ପରେ ୨୦ କମ୍ପାନୀ CRPF ମୁତୟନ

Jantar Mantar Update: ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ହିଂସା ପରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବ୍ୟାପକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ବଳ (CRPF)ର ୨୦ କମ୍ପାନୀ ମୁତୟନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ, ଅନୁମତି ବିନା ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଉଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ FIR ରୁଜୁ କରାଯିବ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited By:Soubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 22, 2026, 12:15 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 12:15 PM IST
Jantar Mantar Update: ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ଉତ୍ତେଜନା ପରେ ୨୦ କମ୍ପାନୀ CRPF ମୁତୟନ
Image Credit: ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜୋନରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଅବୈଧ ଉଡ଼ାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂସଦ ମାର୍ଗ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ FIR ପଞ୍ଜିକୃତ କରିଛି।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Indian Army NCC Entry 2026: ଏନସିସି ଅଛି କି? ସେନାରେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରୀ...
Indian Army1 hr ago
2
top 10 news today2 hrs ago
3
Hirakud Dam2 hrs ago
4
Dharmendra Pradhan2:44 AM IST
5
Odia News2:25 AM IST