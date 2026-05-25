Encounter on Terrorist: ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଏନକାଉଣ୍ଟର, ୨୭ ଆତଙ୍କୀ ନିପାତ

ನੂਆଦਿଲ੍ਲੀ: ଆତଙ୍କବାଦ ଯୋଗୁଁ ପାକିସ୍ତାନର ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ବିଶ୍ୱରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଦନାମ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଫଳରେ  ପାକିସ୍ତାନ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇଆସିଛି ଏବଂ ଏବେ ବି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ତଥାପି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 25, 2026, 11:19 AM IST

Encounter on Terrorist: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆତଙ୍କବାଦ ଯୋଗୁଁ ପାକିସ୍ତାନର ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ବିଶ୍ୱରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଦନାମ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଫଳରେ  ପାକିସ୍ତାନ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇଆସିଛି ଏବଂ ଏବେ ବି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ତଥାପି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦର କବଳରେ ପଶିଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ରବିବାର ବେଲୁଚିସ୍ତାନର କ୍ୱେଟାରେ ଏକ ଟ୍ରେନରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ 24 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଆତଙ୍କବାଦକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, ପାକିସ୍ତାନୀ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ସମୟ ସମୟରେ ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିକଟରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

୨୭ ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର
ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଶାଖା ଇଣ୍ଟର-ସର୍ଭିସେସ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ରିଲେସନ୍ସ (ISPR) ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ ପୃଥକ ସାମରିକ ଅପରେସନରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ୨୭ ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନୀ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଶନିବାର ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱା ପ୍ରଦେଶର ବାନୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅପରେସନ୍ରେ ୧୬ ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏହି ଅପରେସନ୍ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ଏହି ଅପରେସନରେ ୨ ଜଣ ପୋଲିସଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନୀ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟର ସମୟରେ ୩ ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏବଂ ୮ ଜଣ ପୋଲିସ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି।

ରବିବାର ଦିନ, ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱାର ଉତ୍ତର ୱାଜିରିସ୍ତାନ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଇଣ୍ଟର-ସର୍ଭିସେସ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ରିଲେସନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ସାମରିକ ଅପରେସନରେ 11 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ବନ୍ଧୁକ ଓ ଗୁଳିଗୋଳା ଜବତ
ଇଣ୍ଟର-ସର୍ଭିସେସ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ରିଲେସନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ରବିବାର ଦିନ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ସାମିଲ ଥିବା ନିହତ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କଠାରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗୁଳିଗୋଳା ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ପାକିସ୍ତାନର ଖୈବର ପଖତୁନୱାରେ ସର୍ବାଧିକ ଆତଙ୍କୀ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ। ଏଠାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ରହିଥାଆନ୍ତି। ଏହାର ସୀମା ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଲାଗିଛି। 

ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିବ।
ଇଣ୍ଟର-ସର୍ଭିସେସ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ରିଲେସନ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱାରେ ଅନେକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଡ୍ଡା ରହିଛି, ଯାହା ଏକ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେଣୁ, ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିବ।

Prabhudatta Moharana

