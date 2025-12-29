ବିଜାପୁରରେ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଠାବ କଲେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ

ମାଲକାନଗିରି ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗଙ୍ଗାଲୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ମାଓବାଦୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ଟିଫିନ ବୋମା ଖଞ୍ଜିଥିଲେ । ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ବେଳେ ଟିଫିନ ବୋମା ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଯବାନ ।
Bijapur Operation: ମାଓ ଦମନ ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ବିପୁଳ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଠାବ କରିଛନ୍ତି ଯବାନ ।
ମାଲକାନଗିରି ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗଙ୍ଗାଲୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ମାଓବାଦୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ଟିଫିନ ବୋମା ଖଞ୍ଜିଥିଲେ । ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ବେଳେ ଟିଫିନ ବୋମା ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଯବାନ । ଯାହାକୁ ସଫଳତାର ସହ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରାଯାଇଛି । ଜବତ ଆଇଇଡିର ଓଜନ ୧୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମାଓ ଷଡଯନ୍ତ୍ରକୁ ପଣ୍ଡ କରିବା ସହ ଏତ ବଡ଼ ବିପଦ ଟଳିଗଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଡିଆରଜି ବିଜାପୁର, ଗଙ୍ଗାଲୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ବିଡିଏସ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଏକ ମିଳିତ ଅପରେସନରେ ଏହି ସଫଳତା ମିଳିଛି ।
ସୋମବାର ପେଡାକୋର୍ମା ଅଞ୍ଚଳରେ ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। ଏହି ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ଡିମାଇନିଂ ଅପରେସନ୍ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମୁଙ୍ଗା ରୋଡ୍ ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଥିବା ଫୁଟପାଥ୍ ଉପରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ପୋତାଯାଇଥିବା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଇଇଡି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଆଇଇଡି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ବିଡିଏସ ବିଜାପୁର ଟିମ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଡକାଯାଇଥିଲା। ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଆଇଇଡିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ସତର୍କତା ଏବଂ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କାରଣରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ଏଡାଇ ଦିଆଯାଇପାରିଲା।
