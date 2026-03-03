Congress Leader Death: ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଝଟକା, ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ଏହି ବରିଷ୍ଠ ନେତା...

Congress Leader Death: ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା। ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ କେ.ପି. ଉନ୍ନିକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ସେ କେରଳର କୋଝିକୋଡର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ କେ.ପି. ଉନ୍ନିକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ କେରଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନାରାଇ ବିଜୟନ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
୧୯୩୬ ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କେ.ପି. ଉନ୍ନିକ୍ରିଷ୍ଣନ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଭାରତୀୟ ରାଜନେତା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସେ ଭାଟାକାରା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ଲୋକସଭାରେ ଲଗାତାର ପାଞ୍ଚ ଥର (୧୯୭୧-୧୯୯୬) ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଭି.ପି. ସିଂହ ସରକାରରେ ଦୂରସଂଚାର ଏବଂ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ, ୧୯୯୦ ମସିହାରେ ଉପସାଗରୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାରେ ଉନ୍ନିକ୍ରିଷ୍ଣନ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
It is with deep sorrow that we mourn the passing of K P Unnikrishnan, a towering figure in Indian politics, former Union Minister and veteran Congress-Socialist leader whose long and distinguished public life was defined by integrity, dedication and service to the people. His… pic.twitter.com/9HlwjxNQHU
— M A Baby (@MABABYCPIM) March 3, 2026
କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏବଂ ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଉନ୍ନିକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, "କେ.ପି. ଉନ୍ନିକୃଷ୍ଣନଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ମୁଁ ଗଭୀର ଦୁଃଖିତ। ସେ ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଜନସେବାରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ କେରଳର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ସମବେଦନା।" ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସମ୍ମାନର ସହିତ ମନେ ରଖାଯିବ।
पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री के.पी. उन्नीकृष्णन जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। लोकतांत्रिक मूल्यों, सादगी और सिद्धांतों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता सदैव स्मरणीय रहेगी। शोकाकुल परिवार व समर्थकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं।#KPUnnikrishnan pic.twitter.com/46in6FYwgk
— Tariq Anwar (@itariqanwar) March 3, 2026
ଉନ୍ନିକୃଷ୍ଣନ କେରଳ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଜଣେ ଦୃଢ଼ ସମାଜବାଦୀ, କେପି ଜଣେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଜାତୀୟ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଯୁଗରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ଏକଛତ୍ରବାଦର କଡ଼ା ସମାଲୋଚକ ଥିଲେ। ଉନ୍ନିକୃଷ୍ଣନ ୧୯୬୦ ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ୧୯୬୨ ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ୧୯୭୧ ମସିହାରେ ଭାଡାକରାରୁ ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। କେପି ୧୯୭୭, ୧୯୮୦, ୧୯୮୪, ୧୯୮୯ ଏବଂ ୧୯୯୧ ମସିହାରେ ଏହି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ।