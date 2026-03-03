Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3128827
Zee OdishaOdisha National-InternationalCongress Leader Death: ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଝଟକା, ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ଏହି ବରିଷ୍ଠ ନେତା...

Congress Leader Death: ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଝଟକା, ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ଏହି ବରିଷ୍ଠ ନେତା...

Congress Leader Death: ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା। ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ କେ.ପି. ଉନ୍ନିକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ସେ କେରଳର କୋଝିକୋଡର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ କେ.ପି. ଉନ୍ନିକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ କେରଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନାରାଇ ବିଜୟନ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Mar 03, 2026, 01:09 PM IST

Trending Photos

Congress Leader Death: ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଝଟକା, ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ଏହି ବରିଷ୍ଠ ନେତା...

Congress Leader Death: ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା। ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ କେ.ପି. ଉନ୍ନିକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ସେ କେରଳର କୋଝିକୋଡର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ କେ.ପି. ଉନ୍ନିକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ କେରଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନାରାଇ ବିଜୟନ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

୧୯୩୬ ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କେ.ପି. ଉନ୍ନିକ୍ରିଷ୍ଣନ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଭାରତୀୟ ରାଜନେତା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସେ ଭାଟାକାରା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ଲୋକସଭାରେ ଲଗାତାର ପାଞ୍ଚ ଥର (୧୯୭୧-୧୯୯୬) ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଭି.ପି. ସିଂହ ସରକାରରେ ଦୂରସଂଚାର ଏବଂ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ, ୧୯୯୦ ମସିହାରେ ଉପସାଗରୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାରେ ଉନ୍ନିକ୍ରିଷ୍ଣନ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏବଂ ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଉନ୍ନିକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, "କେ.ପି. ଉନ୍ନିକୃଷ୍ଣନଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ମୁଁ ଗଭୀର ଦୁଃଖିତ। ସେ ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଜନସେବାରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ କେରଳର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ସମବେଦନା।" ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସମ୍ମାନର ସହିତ ମନେ ରଖାଯିବ।

ଉନ୍ନିକୃଷ୍ଣନ କେରଳ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଜଣେ ଦୃଢ଼ ସମାଜବାଦୀ, କେପି ଜଣେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଜାତୀୟ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଯୁଗରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ଏକଛତ୍ରବାଦର କଡ଼ା ସମାଲୋଚକ ଥିଲେ। ଉନ୍ନିକୃଷ୍ଣନ ୧୯୬୦ ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ୧୯୬୨ ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ୧୯୭୧ ମସିହାରେ ଭାଡାକରାରୁ ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। କେପି ୧୯୭୭, ୧୯୮୦, ୧୯୮୪, ୧୯୮୯ ଏବଂ ୧୯୯୧ ମସିହାରେ ଏହି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ।

About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

earthquake
Earthquake:ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସୁମାତ୍ରା ଦ୍ବୀପରେ ୬.୪ ତୀବ୍ରତାର ଭୂକମ୍ପ
Odisha news
Odisha News: ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିବା ମାନସିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯୁବକ ଉଦ୍ଧାର
israel iran war
Flights From Dubai: ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଫେରିଲେ ଦୁବାଇରେ ଫସି ରହିଥିବା ଭାରତୀୟ...
Gold rate today
Gold Rate: କମିଲା ସୁନା-ରୂପା ଦର, ଆଜି ଭରି ପିଛା ସୁନା ମୂଲ୍ୟ...
Petrol Diesel price
Petrol Diesel Price: କମିଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ, ଜାଣନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲିଟର ପିଛା ତେଲ ଦର...