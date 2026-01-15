Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3075277
Zee OdishaOdisha National-InternationalNIA DG: ରାକେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ହେଲେ ନୂଆ NIA ଡିଜି

NIA DG: ରାକେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ହେଲେ ନୂଆ NIA ଡିଜି

NIA DG: ରାକେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ହେଲେ ନୂଆ NIA ଡିଜି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ୧୯୯୪ ବ୍ୟାଚର ଜଣେ ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା (ଏନଆଇଏ)ର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 15, 2026, 01:59 PM IST

Trending Photos

NIA DG: ରାକେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ହେଲେ ନୂଆ NIA ଡିଜି

NIA DG: ରାକେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ହେଲେ ନୂଆ NIA ଡିଜି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ୧୯୯୪ ବ୍ୟାଚର ଜଣେ ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା (ଏନଆଇଏ)ର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କ୍ୟାଡରର ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ ସଦାନନ୍ଦ ଦାତେ ଡିଜିପି ହେବା ପରଠାରୁ ଅଗ୍ରୱାଲ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଅଗ୍ରୱାଲ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ କ୍ୟାଡରର ଜଣେ ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ। ରାକେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏନଆଇଏ ଡିଜି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦିନଠାରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୩୧, ୨୦୨୮ ରେ ଅବସର ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପଦବୀରେ ରହିବେ। ଅଗ୍ରୱାଲ ତାଙ୍କ ସେବା ସମୟରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପଦକ ପାଇଛନ୍ତି। ୫ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୬୮ ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ରାକେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ମୂଳତଃ ହରିୟାଣାର।

ALSO READ: Budh Gochar 2026: ଜାନୁଆରୀ ୧୭ରେ ବୁଧଙ୍କ ଗୋଚର,ଫିଟିବ ଏହିସବୁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ!ବର୍ଷ ସାରା ହେବ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା

୧୧ ଦିନ ପରେ ଏନଆଇଏ ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ:
ଏନଆଇଏର ନମ୍ବର ୨ ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ ଡିଜି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ରାକେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏଜେନ୍ସିର ସପ୍ତମ ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ। ରାଧା ବିନୋଦ ରାଜୁ ଏନଆଇଏର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟ ହେବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ସମୟରେ ୱାଇ.ସି. ମୋଦି ଏନଆଇଏ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। କୁଲଦୀପ ସିଂହ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରେ ଦିନକର ଗୁପ୍ତା ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସଦାନନ୍ଦ ଦାତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। (NIA) ମଧ୍ୟ ତାହାୱୁର ରାଣାଙ୍କୁ ଆମେରିକାରୁ ଆଣିଥିଲା। ଅଗ୍ରୱାଲ ୧୧ ଦିନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ତା’ପରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। NIA ମୁଖ୍ୟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ।

Add Zee News as a Preferred Source

CBIରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି:
ଗତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ରାକେଶ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ (NIA)ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ସେ NIAରେ ADG ଥିଲେ। ସେ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୪ରେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ,ଅଗ୍ରୱାଲ CBIରେ ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଣି ଦେଇଥିଲା। ରାକେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ଜଣେ AMIE ସ୍ନାତକ। ତାଙ୍କର ତିନି ଦଶନ୍ଧିର ସେବା ମଧ୍ୟରେ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

NIA DG
NIA DG: ରାକେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ହେଲେ ନୂଆ NIA ଡିଜି
singer death
Singer Death: ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଗରଙ୍କ ପରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ଆଉ ଜଣେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ
weather report
ପୁଣି ବଢ଼ିବ ଶୀତ, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି, ଜାଣନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟାର ପାଣିପାଗ ରିପ
Odisha news
Odisha News: ଜମିବାଡ଼ି ଭଗବଣ୍ଟାକୁ ନେଇ ତୁମୁଳକାଣ୍ତ, ସାନଭାଇର ଠେଙ୍ଗାମାଡ଼ରେ...
Aska Police
ଆସ୍କା ପୋଲିସର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ୩୪ ଗିରଫ୍