ପାକିସ୍ତାନରେ ଆଉ ଜଣେ ଆତଙ୍କୀ କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ! ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ ହେଲା ମସଜିଦ ଭିତରେ...

Lashkar-e-Taiba: ପାକିସ୍ତାନରେ ଲଶ୍କର-ଏ-ତଇବା (LeT) ସହ ଜଡ଼ିତ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କ୍ୟାଡରଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, କାରି ସଇଦ ଅବ୍ଦୁଲ ଅଜିଜ ଇସଲାମାବାଦର କୁବା ମସଜିଦରେ ନମାଜ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଟଳିପଡ଼ିଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।
ମସଜିଦ ଦ୍ୱାରରେ ହଠାତ୍ ଟଳିପଡ଼ିଥିଲେ:
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, କାରି ସଇଦ ଅବ୍ଦୁଲ ଅଜିଜ ମସଜିଦର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜ ବ୍ୟାଗ ରଖିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ କିଛି ସମୟ ବସିବା ପରେ ହଠାତ୍ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାଟି ସେଠାରେ ଥିବା CCTV କ୍ୟାମେରାରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି।
ସେଠାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ CPR ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଯାଇପାରିନଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି।
धुरंधरों ने फिर से हमला किया
इस बार इस्लामाबाद में।
कारी सईद उस विभाग का प्रमुख था जो भारत के जम्मू-कश्मीर में मुठभेड़ में मारे गए LeT आतंकवादियों के परिवारों की देखभाल करता था।
खबरों के मुताबिक, कारी सईद ने नमाज़ के लिए कुबा मस्जिद जाने से पहले किसी अज्ञात जगह पर खाना खाया था।… pic.twitter.com/nXVOb2PZSd
— Satish Chandra Misra (@mishra_satish) August 8, 2026
ମୃତ୍ୟୁର କାରଣକୁ ନେଇ ରହସ୍ୟ:
କାରି ସଇଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କିପରି ହେଲା, ସେନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ। କେତେକ ରିପୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ କିଲିଂ, ବିଷ ପ୍ରୟୋଗ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରମାଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ।
ଲଶ୍କରର ଆତଙ୍କୀ ନେଟୱର୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଦାବି:
ଅନଲାଇନ୍ ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ କାରି ସଇଦ ଅବ୍ଦୁଲ ଅଜିଜଙ୍କୁ ଲଶ୍କର-ଏ-ତଇବାର ଏକ ବରିଷ୍ଠ କ୍ୟାଡର ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନର ଆର୍ଥିକ ଓ ସାଂଗଠନିକ ନେଟୱର୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଦାବି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ବିବରଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ସତ୍ୟାପନ କରାଯାଇପାରିନାହିଁ।
ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ରହସ୍ୟ:
ପାକିସ୍ତାନରେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ବାଞ୍ଛିତ କିମ୍ବା ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ ସହ ଜଡ଼ିତ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହତ୍ୟା ଓ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ରିୟାଜ ଅହମ୍ମଦ ଓରଫ ଅବୁ କାସିମ, ମୁଫ୍ତି କୈସର ଫାରୁକ ଏବଂ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ ସହ ଜଡ଼ିତ ଶାହିଦ ଲତିଫଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଭଳି ଘଟଣାକୁ ଉଦାହରଣ ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ।
ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ପରିଚୟ କିମ୍ବା ଘଟଣା ପଛର ପ୍ରକୃତ କାରଣକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ରହିଛି। ଭାରତର ଭୂମିକା ନେଇ ମଧ୍ୟ କେତେକ ମହଲରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଅଭିଯୋଗକୁ ଭାରତ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହିଁ।
କାରି ସଇଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚା:
ଏବେ ଇସଲାମାବାଦରେ କାରି ସଇଦ ଅବ୍ଦୁଲ ଅଜିଜଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ପୁଣିଥରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଆତଙ୍କୀ ନେଟୱର୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ତେବେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ’ଣ, ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଘଟଣାର ପରିଣାମ—ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଓ ଅଧିକୃତ ସୂଚନାର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି।