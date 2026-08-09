Add Zee Business As A Preferred Source
App

ପାକିସ୍ତାନରେ ଆଉ ଜଣେ ଆତଙ୍କୀ କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ! ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ ହେଲା ମସଜିଦ ଭିତରେ...

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, କାରି ସଇଦ ଅବ୍ଦୁଲ ଅଜିଜ ମସଜିଦର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜ ବ୍ୟାଗ ରଖିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ କିଛି ସମୟ ବସିବା ପରେ ହଠାତ୍ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାଟି ସେଠାରେ ଥିବା CCTV କ୍ୟାମେରାରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 09, 2026, 08:04 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 08:06 AM IST
ପାକିସ୍ତାନରେ ଆଉ ଜଣେ ଆତଙ୍କୀ କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ! ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ ହେଲା ମସଜିଦ ଭିତରେ...
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Heavy Rain Alert: ଝଡ଼-ପବନ ସହ ମୁଷଳଧାରା ବର୍ଷା! ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ IMDର ଆଲର୍ଟ
2
3
4
5