Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3236713
Zee OdishaOdisha National-InternationalShare Market: ଆଜି ସେୟାର ବଜାର କ୍ରାସର ୫ଟି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ

Share Market: ଆଜି ସେୟାର ବଜାର କ୍ରାସର ୫ଟି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ

Sensex and Nifty: ବୁଧବାର ସକାଳରୁ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟକ ବଜାରରେ ବିକ୍ରୟ ଚାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା। ସେନସେକ୍ସ, ଯାହା ଇନଟ୍ରାଡେ ଟ୍ରେଡିଂ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ୧,୧୫୦ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା। ଆସନ୍ତୁ ଷ୍ଟକ ବଜାରରେ ଏହି ହ୍ରାସ ପଛରେ ଥିବା ୫ଟି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଖୋଜିବା

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jun 03, 2026, 03:53 PM IST

Trending Photos

Share Market: ଆଜି ସେୟାର ବଜାର କ୍ରାସର ୫ଟି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ

Stock Market Crash: ଆଜି ବୁଧବାର ଜୁନ୍ ୩ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟକ ବଜାର ପାଇଁ ଏକ ଅଶୁଭ ଦିନ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱ ଭୂରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ଦଲାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ସକାଳରୁ ହିଁ ବ୍ୟାପକ ବିକ୍ରୟ ଦେଖିଲା। ବଜାର ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ନିବେଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅରାଜକତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ୟବସାୟ ସମୟରେ ସେନସେକ୍ସ ଏବଂ ନିଫଟି ଉଭୟ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ବ୍ୟବସାୟର ପ୍ରଥମ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ, ନିବେଶକମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଦେଖିଲେ। ଏହି ହଠାତ୍ ହ୍ରାସ ଦ୍ୱାରା ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ନିବେଶକ ଉଭୟ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।

ବୁଧବାର ସକାଳେ ବାଣିଜ୍ୟ ଅଧିବେଶନର ଆରମ୍ଭ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ଥିଲା। ନିଫ୍ଟି ୫୦ ସୂଚକାଙ୍କ ୨୩,୪୧୫ ପଏଣ୍ଟରେ ବହୁତ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଦିନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ୨୩,୧୫୧ ପଏଣ୍ଟକୁ ଖସି ଆସିଥିଲା। ଏହିପରି, କାରବାରର ପ୍ରଥମ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ, ନିଫ୍ଟି ୩୦୦ ପଏଣ୍ଟରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ସେନସେକ୍ସ ମଧ୍ୟ ୭୪,୫୦୭ ପଏଣ୍ଟରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ସେଲ୍ ଯୋଗୁଁ ଏହା ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇ ୭୩,୪୯୨ ସ୍ତରକୁ ଖସିଯାଇଥିଲା। ଦିନର ବାଣିଜ୍ୟ ଅଧିବେଶନରେ, ସେନସେକ୍ସ ପ୍ରାୟ ୧,୧୫୦ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ତଥାପି, ଦିନର ଶେଷ ଭାଗରେ ବଜାରରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା।

ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ଭୟ

Add Zee News as a Preferred Source

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଉତ୍ତେଜନାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ବୁଧବାର ଦିନ, ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଦେଇଛି। ଭାରତ ଏହାର ତେଲ ଆବଶ୍ୟକତାର ପ୍ରାୟ ୮୫ ପ୍ରତିଶତ ଆମଦାନୀ କରେ; ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୂଲ୍ୟକୁ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଘାତ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଶର ଆମଦାନୀ ବିଲ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଶ ଭିତରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବୃଦ୍ଧିର ଭୟକୁ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ବିଦେଶୀ ସଂସ୍ଥାଗତ ନିବେଶକ (FII) ଗତ ବର୍ଷ ଧରି ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି କରିବାରେ ନିରନ୍ତର ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି।

ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରର ପତନ ପଛରେ ଥିବା ୫ଟି କାରଣ କଣ

ଆମେରିକା-ଇରାନ ବିବାଦରେ ଏକ ନୂତନ ମୋଡ଼
ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ପ୍ରମୁଖ ହ୍ରାସର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନାର ନୂତନ ଉତ୍କଟତା। ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନାର ଅନିଶ୍ଚିତ ଫଳାଫଳ ପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଏକ ଉତ୍କଟ ବିନ୍ଦୁରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆମେରିକୀୟ ସେନା ବାହାରିନ, କୁଏତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଘାଟି ଉପରେ ଇରାନ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣକୁ ସଫଳତାର ସହ ପ୍ରତିହତ କରିଥିବା ଦାବି କରିଛି। ୱାଶିଂଟନ ଏବଂ ତେହେରାନ ମଧ୍ୟରେ କୂଟନୈତିକ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଛି। ବଜାର ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା-ଇରାନ ବିବାଦରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ନୂତନ ଉତ୍ତେଜନା ବିଶ୍ୱ ଅନିଶ୍ଚିତତାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।

RBI MPC ବୈଠକକୁ ନେଇ ସସପେନ୍ସ

ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଜାରରେ ତରଳତା ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇପାରେ ବୋଲି ନିବେଶକମାନେ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ମୁଦ୍ରା ନୀତି କମିଟି (MPC)ର ବୈଠକ ଜୁନ୍ ୩ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। MPC ବୈଠକର ଫଳାଫଳ ଶୁକ୍ରବାର, ଜୁନ୍ ୫ ରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ନିବେଶକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରମୁଖ ଦିଗଦର୍ଶନ ବାଜି ଲଗାଇବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି RBI ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁଧ ହାର ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ, ତେବେ ଏହା ବଜାର ମଧ୍ୟରେ ତରଳତା ସଙ୍କୋଚନ କରିବ। 

ବିଦେଶୀ ନିବେଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟଧିକ ବିକ୍ରୟ

ବିଦେଶୀ ନିବେଶକମାନେ (FII) ଭାରତୀୟ ବଜାରରୁ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହି ନିବେଶକମାନେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରୁ ରେକର୍ଡ $୨୬.୮ ବିଲିୟନ ମୂଲ୍ୟର ସେୟାର ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ଏହି ପାଣ୍ଠିକୁ ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ AI-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ସେୟାରରେ ପୁନଃନିବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ AI-ଆଧାରିତ ନିବେଶ ସୁଯୋଗର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭାବ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ବିଦେଶୀ ନିବେଶକମାନେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରୁ ନିଜକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଦୂରେଇ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏହି ନିରନ୍ତର ବିକ୍ରୟ ଚାପ ଫଳରେ, ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ତୁଳନାରେ 100-ଅଙ୍କ ନିକଟତର ହୋଇଛି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ, RBI କୁ ଏହାର ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାରରୁ ଡଲାର ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା।

ଦୁର୍ବଳ ମୌସୁମୀର ପୂର୍ବାନୁମାନ

ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରକୁ ମଧ୍ୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସମର୍ଥନ ମିଳୁନାହିଁ। IMD (ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ) ଆଗାମୀ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ପାଇଁ ଏହାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ହ୍ରାସ କରିଛି। ବିଭାଗ 'ଏଲ୍ ନିନୋ' ଢାଞ୍ଚାର ଆବିର୍ଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି, ଯାହା ଭାରତୀୟ କୃଷି ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ। ସଂଶୋଧିତ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ହାରାହାରି (LPA) ର ମାତ୍ର ୯୦% ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ଆକଳନ ୯୨% ଠାରୁ କମ୍। ଭାରତର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ୫୫% ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୌସୁମୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଦୁର୍ବଳ ମୌସୁମୀ ଯୋଗୁଁ ଆଗାମୀ ତ୍ରୈମାସିକ ପାଇଁ କର୍ପୋରେଟ୍ ଆୟ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ।

Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ 

Also Read- Sun Transit In Gemini 2026: ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଚଳନ କରିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବ

Also Read- ‘କିଛି ସତ କିଛି ମିଛ’ର ଆଲୋକ ଓ ଛବିର ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Unite8 Sports
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ: ଜି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଆଣିଲା ୪ଟି ନୂଆ ‘ୟୁନାଇଟ8 ସ୍ପୋର୍ଟସ୍
Delhi Malviya Nagar Fire
ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଡେଇଁଲେ ମହିଳା, ୨୧ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ...
Odia News
‘କିଛି ସତ କିଛି ମିଛ’ର ଆଲୋକ ଓ ଛବିର ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ
Annapurna Bhandar scheme
ଆଜି ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ୩ ହଜାର ଟଙ୍କା, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏହି ସୁବି
Odisha news
Odisha News: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ଶୋକ, ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ହୃଦଘାତରେ ଦେହାନ୍ତ