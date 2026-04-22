Zee OdishaOdisha National-International

Share Market: ଯୁଦ୍ଧବିରତି ସତ୍ତ୍ୱେ ସେନସେକ୍ସ ୭୫୭ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ

Share Market: BSE ସେନସେକ୍ସ ୭୫୬.୮୪ ପଏଣ୍ଟ (ବା ୦.୯୫%) ହ୍ରାସ ପାଇ ୭୮,୫୧୬.୪୯ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, NSE ନିଫ୍ଟି ୧୯୮.୫୦ ପଏଣ୍ଟ (ବା ୦.୮୧%) ହ୍ରାସ ପାଇ ୨୪,୩୭୮.୧୦ରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ନିଫ୍ଟି ୫୦ ୨୪,୪୦୦ ଅଙ୍କ ତଳକୁ ଖସିଯାଇଛି।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Apr 22, 2026, 05:19 PM IST

Share Market: ୨୨ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ଘରୋଇ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ତୀବ୍ର ହ୍ରାସ ସହିତ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଖବର ଏବଂ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏପ୍ରିଲ ୨୨ ତାରିଖର ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିବେଶକଙ୍କ ଚିନ୍ତା କମିପାରି ନାହିଁ। ଦୁର୍ବଳ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ, ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଯୋଗୁଁ ବଜାର ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ୩୦-ସେୟାର BSE ସେନସେକ୍ସ ୭୫୬.୮୪ ପଏଣ୍ଟ (ବା ୦.୯୫%) ହ୍ରାସ ପାଇ ୭୮,୫୧୬.୪୯ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ସମକାଳୀନ ଭାବରେ, NSE ନିଫ୍ଟି ୨୪,୩୭୮.୧୦ରେ ଶେଷ ହୋଇଛି, ଯାହା ୧୯୮.୫୦ ପଏଣ୍ଟ (ଅଥବା ୦.୮୧%) ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ନିଫ୍ଟି ୫୦ ୨୪,୪୦୦ ସ୍ତର ତଳକୁ ଖସିଯାଇଛି।

ବଜାର ଚାପର ପ୍ରଭାବ IT କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ନିଫ୍ଟି IT ସୂଚକାଙ୍କ ୩.୮୯% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। HCL ଟେକ୍ ଏବଂ ଇନଫୋସିସ୍ ଷ୍ଟକ୍ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତିକାରକ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। HCL ଟେକ୍ ପ୍ରାୟ ୧୧%ର ତୀବ୍ର ହ୍ରାସ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ନିଫ୍ଟି ୫୦ ମଧ୍ୟରେ, ଟାଟା କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ଏବଂ HUL ସର୍ବାଧିକ ଲାଭକାରୀ ଥିଲେ। FMCG କ୍ଷେତ୍ର ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ଲାଭ ସହିତ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, ୦.୭% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଇମାମି ଏବଂ ଟାଟା କଞ୍ଜ୍ୟୁମରରେ ଦୃଢ଼ କ୍ରୟ ଆଗ୍ରହ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା।

ନିଫ୍ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ସୂଚକାଙ୍କ ୦.୪% ହ୍ରାସ ପାଇ ୫୭,୦୦୦ ଅଙ୍କ ନିକଟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ନିଫ୍ଟି ମିଡକ୍ୟାପ୍ ସୂଚକାଙ୍କ ପ୍ରାୟ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ନିଫ୍ଟି ସ୍ମଲକ୍ୟାପ୍ ସୂଚକାଙ୍କ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ୧%ରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆ VIX ୪% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧୮.୨୬ରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ବଜାରରେ ଭୟର ବାତାବରଣକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି।

ନିଫ୍ଟି ଏନର୍ଜି ସୂଚକାଙ୍କ ୧.୪୨% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଲଗାତାର ୧୨ ତମ ଦିନ ପାଇଁ ଲାଭ ହୋଇଛି। ଗୋଦରେଜ୍ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ରାଜରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲାଭ ଯୋଗୁଁ ନିଫ୍ଟି ରିଅଲ୍ଟି ସୂଚକାଙ୍କ ୦.୫୮% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନିଫ୍ଟି ମେଟାଲ୍ ସୂଚକାଙ୍କ ୦.୪୪% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଟଙ୍କା ଦୁର୍ବଳ ହେବା, ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ତେଜନା ନିବେଶକଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଯୁଦ୍ଧବିରାମ ଖବର ମଧ୍ୟ ବଜାରକୁ ଠାବ କରିପାରି ନାହିଁ।

Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।

Soubhagya Ranjan Mishra

