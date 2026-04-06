ସେନସେକ୍ସ ୭୮୭ ପଏଣ୍ଟ ଟପିଲା, ନିଫ୍ଟି ୨୨,୯୫୦ ଉପରେ ବନ୍ଦ ହେଲା

BSE ସେନସେକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରେଣ୍ଟ ସେୟାରରେ ସର୍ବାଧିକ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ପ୍ରାୟ ୮ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ, ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଟାଇଟାନ୍, ଲାର୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଟୁବ୍ରୋ ଏବଂ ଅଲ୍ଟ୍ରାଟେକ୍ ସିମେଣ୍ଟରେ ୩-୪% ବୃଦ୍ଧି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।
Share Market Today: ଆଜି ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାର ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ସେନସେକ୍ସ ୭୮୭ ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ନିଫ୍ଟି ୨୨,୯୫୦ ଅଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ବଜାରର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ରୟ ଏହି ବୃଦ୍ଧିକୁ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇଥିଲା।
ଟ୍ରେଣ୍ଟ ସେୟାର BSE ସେନସେକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୮% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଲାଭର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଟାଇଟାନ୍, ଲାର୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଟୁବ୍ରୋ ଏବଂ ଅଲ୍ଟ୍ରାଟେକ୍ ସିମେଣ୍ଟରେ ୩% ରୁ ୪% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଷ୍ଟକ - ଯେପରିକି ବଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସ, HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ, ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ - ମଧ୍ୟ ଏକ ଉପରକୁ ଉଠିବା ଧାରା ଦେଖିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ଏଚ୍ସିଏଲ୍ ଟେକ୍, ସନ୍ ଫାର୍ମା ଏବଂ ଇନଫୋସିସ୍ ସମେତ ଆଇଟି ଏବଂ ଫାର୍ମା କ୍ଷେତ୍ରର ଷ୍ଟକ୍ଗୁଡ଼ିକ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତଥାପି, ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜର ସେୟାରଗୁଡ଼ିକ ୩.୪% ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହା ସାମଗ୍ରିକ ବଜାର ସମାବେଶକୁ କିଛିଟା ସୀମିତ କରିଛି।
ସୋମବାର ଦିନ, ପ୍ରମୁଖ ନିଫ୍ଟି ସୂଚକାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ମିଡ୍କ୍ୟାପ୍ ଏବଂ ସ୍ମଲ୍କ୍ୟାପ୍ ସେଗ୍ମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା।
ନିଫ୍ଟି ୫୦: ୧.୧୨% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୨୨,୯୬୮.୨୫ରେ ପହଞ୍ଚିଛି
ନିଫ୍ଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ୫୦: ୧.୪୫% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୬୨,୮୫୮ରେ ପହଞ୍ଚିଛି
ନିଫ୍ଟି ମିଡ୍କ୍ୟାପ୍ ୫୦, ମିଡ୍କ୍ୟାପ୍ ୧୦୦, ଏବଂ ସ୍ମଲ୍କ୍ୟାପ୍ ୧୦୦ ସୂଚକାଙ୍କରେ ୧.୩%ରୁ ୧.୫୫% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ, ନିଫ୍ଟି ୧୦୦, ନିଫ୍ଟି ୨୦୦, ଏବଂ ନିଫ୍ଟି ୫୦୦ ସୂଚକାଙ୍କରେ ୧.୧୮% ରୁ ୧.୨୪% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ନିଫ୍ଟି ମାଇକ୍ରୋକ୍ୟାପ୍ ଏବଂ ନିଫ୍ଟି FPI ୧୫୦ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି।
କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ସୂଚକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ର ସକାରାତ୍ମକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି; ନିଫ୍ଟି ଆର୍ଥିକ ସେବା, ଫିନସର୍ଭ ୨୫, PSU ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୂଚକାଙ୍କ ୨.୧୬% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୨.୭୨% ହୋଇଛି। ନିଫ୍ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ସୂଚକାଙ୍କ ୨.୦୬% ବୃଦ୍ଧି ରେକର୍ଡ କରିଛି।
ଉପଭୋକ୍ତା ସ୍ଥାୟୀ ସାମଗ୍ରୀ: ୨.୬% ବୃଦ୍ଧି
ରିଅଲ୍ଟି କ୍ଷେତ୍ର: ୨.୨୩% ବୃଦ୍ଧି
ଅଟୋ, ଧାତୁ ଏବଂ ଆଇଟି କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟମ ଲାଭ ଦେଖିଛି।
ତଥାପି, ମିଡିଆ ଏବଂ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ କ୍ଷେତ୍ର ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇଛି। ଡଲାର ତୁଳନାରେ, ଟଙ୍କା ୪ ପଇସା ମଜବୁତ ହୋଇ ୯୩.୦୬/$ ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।
