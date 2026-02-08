Gujurat Police: ୨୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ପାଇଁ ୩୦ ବର୍ଷର କାରାଦଣ୍ଡ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପରଦିନ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ

Advertisement
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗୁଜରାଟରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜଣେ ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଳ ୨୦ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ୩୦ ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଥିଲେ। ଆଉ ନିଜରୁ ନିର୍ଦୋଷ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୩୦ ବର୍ଷ ଧରି ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଏହି ମାମଲାରେ ସମ୍ମାନଜନକ ଭାବରେ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିଥ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Feb 08, 2026, 07:50 AM IST

Gujurat Police: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗୁଜରାଟରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜଣେ ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଳ ୨୦ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ୩୦ ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଥିଲେ। ଆଉ ନିଜରୁ ନିର୍ଦୋଷ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୩୦ ବର୍ଷ ଧରି ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଏହି ମାମଲାରେ ସମ୍ମାନଜନକ ଭାବରେ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। କାହାଣୀର ବାକି ଅଂଶ ଶୁଣି ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରକୃତରେ ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ରଖିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦାଗ ଲିଭାଇବାର ଆନନ୍ଦ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଥିଲା। ତେବେ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଥିଲେ। 

ସେହି ସମୟରେ, ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାରେ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଫେବୃଆରୀ 4 ରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସେ ନିର୍ଦୋଷ ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ପରେ, ସେ ତାଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, 'ମୋ ଜୀବନରୁ ଏହି କଳଙ୍କ ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ ଯଦିଓ ଭଗବାନ ମୋତେ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବି ନାହିଁ।'

୧୯୯୬ ମସିହାରେ କ’ଣ ଘଟିଥିଲା?
ମାମଲାଟି ୨୦ ନଭେମ୍ବର ୧୯୯୬ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଭେଜଲପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ନିୟୋଜିତ କନଷ୍ଟେବଳ ବାବୁଭାଇ ପ୍ରଜାପତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ କନଷ୍ଟେବଳଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କଠାରୁ ୨୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା।

୧୯୯୭ ମସିହାରେ ଏକ ସେସନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା। ୨୦୦୨ ମସିହାରେ ଚାର୍ଜଫ୍ରେମ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ୨୦୦୩ ମସିହାରେ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୨୦୦୪ ମସିହାରେ ସେସନ୍ସ କୋର୍ଟ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କୁ ଚାରି ବର୍ଷ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଏବଂ ୩,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ।

ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ବ୍ୟୁରୋ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ମାମଲା ଅନୁଯାୟୀ, ସେମାନେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ସହରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେବା ବଦଳରେ ୨୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ଏସିବି ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଜାଲ ବିଛାଇ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଧରି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ବୟସ ପ୍ରାୟ ୩୪ ବର୍ଷ ଏବଂ ସେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ପାଟନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇ ସେଠାରୁ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ୁଥିଲେ।

ଟ୍ରାଏଲ୍ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଲେ
ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ମାମଲାରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ କନଷ୍ଟେବଳ, ସେବାନକୁମାର ରାଥୱା ଏବଂ ନସରୁଲ୍ଲା ଖାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲାଞ୍ଚ ନେବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଏହା ପରେ ଚାଲିଥିବା ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୩୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଲା। ମାମଲାଟି ପ୍ରଥମେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଟ୍ରାଏଲ୍ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ୨୦୦୪ ମସିହାରେ, କୋର୍ଟ ସମସ୍ତ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଚାରି ବର୍ଷ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ୩ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରି ହରାଇବାକୁ ପଡିଥିଲା।

ଗୁଜରାଟ ହାଇକୋର୍ଟରେ ସେସନ୍ସ କୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ
ପ୍ରଜାପତି ଗୁଜରାଟ ହାଇକୋର୍ଟରେ ସେସନ୍ସ କୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ତାଙ୍କର ଆବେଦନ ୨୨ ବର୍ଷ ଧରି ବିଚାରାଧୀନ ରହିଥିଲା ​​- ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖରେ ରାୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନ ଥିଲା।

କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ବୟାନରେ ଗମ୍ଭୀର ବିରୋଧାଭାସ ଥିଲା ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ମାମଲା ଲଢ଼ୁଥିବା ଓକିଲ ନୀତିନ ଗାନ୍ଧୀ ହାଇକୋର୍ଟକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା ସନ୍ଦେହ ଉପରେ ଆଧାରିତ।

ଯଦିଓ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି...
ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ, ପ୍ରଜାପତି ତାଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କହିଥିଲେ, "ମୋ ଜୀବନରୁ ଏହି କଳଙ୍କ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ଯଦିଓ ଭଗବାନ ମୋତେ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବି ନାହିଁ।" ତା'ପରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ପରଦିନ ହିଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା।

ତାଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତେ।

Prabhudatta Moharana

