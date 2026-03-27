ରାମ ନବମୀରେ ଅଘଟଣ, ଗଙ୍ଗାରେ ଭାସିଗଲେ ୭ ଜଣ

Ram Navami 2026: ପ୍ରୟାଗରାଜର ମଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବାମାପୁର ଘାଟରେ ଗଙ୍ଗାରେ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ସାତ ଜଣ ପିଲା ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ । ଗଭୀର ଜଳରେ ପଶିଯିବା କାରଣରୁ ସ୍ତ୍ରୋତରେ ଭାସିଯାଇଥିଲେ।
ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ସମୟରେ, ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିଛି। ତିନି ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ନଦୀରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଡିଯାଉଥିବାର ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ।
ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ, ମଣ୍ଡା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପରିସରରେ ଥିବା ବାମପୁର ଗାଁର ସାତ ଜଣ ପିଲା ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୧୧:୦୦ ଟା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ଗଙ୍ଗା ଘାଟକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ କିଛି ପିଲା ଗଭୀର ପାଣିରେ ପଶି ବୁଡ଼ି ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାତ୍ରେ ପରସ୍ପରକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ସମସ୍ତ ସାତ ଜଣ ପିଲା ଶେଷରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ।
ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ମୃତଦେହର ପରିଚୟ ମିଳିଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୨ ବର୍ଷୀୟ କୁନାଲ (ଅନିଲଙ୍କ ପୁଅ) ଏବଂ ୧୦ ବର୍ଷୀୟ ରିଷଭ (କମଲେଶଙ୍କ ପୁଅ)ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ଏଥିସହ ୧୩ ବର୍ଷୀୟ ମୋହିତ (ଦିଗବିଜୟଙ୍କ ପୁଅ), ୧୬ ବର୍ଷୀୟ ଦିବ୍ୟାଂଶୁ (କମଲେଶଙ୍କ ପୁଅ) ଏବଂ ୯ ବର୍ଷୀୟ ଅମନ (କୃଷ୍ଣ କୁମାରଙ୍କ ପୁଅ)ଙ୍କୁ ବୁଡିଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସଫଳତାର ସହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି।
ନିଖୋଜ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦଶ ବର୍ଷୀୟ ନିହାଲ (ଅନିଲଙ୍କ ପୁଅ) ଏବଂ ୧୭ ବର୍ଷୀୟ ଦୀପକ (ରାଜାରାମଙ୍କ ପୁଅ) ରହିଛନ୍ତି ।
