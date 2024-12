Manmohan Singh Death: ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି ମନମୋହନ ସିଂ, ୭ ଦିନ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶୋକ ଘୋଷଣା

Manmohan Singh Death: ଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ସେ ୯୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦିଲ୍ଲୀର AIIMS ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ କଂଗ୍ରେସ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାତ ଦିନିଆ ଶୋକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

ପିଟିଆଇ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ପରେ ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କୁ AIIMS ଦିଲ୍ଲୀର ଜରୁରୀକାଳୀନ ୱାର୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ରାତି ୯:୫୧ ରେ ଦୁନିଆକୁ ବିଦାୟ ଜଣାଇଲେ। ୨୦୦୪ ରୁ ୨୦୨୧୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ସିଂ ୟୁପିଏ ସରକାରରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଭାରତରେ ରାଜନୀତି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କଠାରୁ ସମବେଦନା ବାର୍ତ୍ତା ଆସୁଛି।

All Government programs scheduled tomorrow are to be cancelled. National mourning of 7 days to be declared. Cabinet is to meet tomorrow at 11 am. Dr Manmohan Singh’s last rites to be conducted with full state honours: GoI sources pic.twitter.com/0yjEv1diDq

