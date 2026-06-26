Add Zee Business As A Preferred Source
App

Road Accident: ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା ୭ ଜୀବନ

Road Accident: ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା ୭ ଜୀବନ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାମଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ (ଜୁନ୍ ୨୬) ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସାତ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 26, 2026, 12:23 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 12:23 PM IST
Road Accident: ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା ୭ ଜୀବନ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
LPG News: LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣ ଉପରୁ ହଟିଲା କଟକଣା!ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଫାଇଦା
LPG news41 min ago
2
Ketan Agarwal Murder Case1 hr ago
3
TamilNadu Tragedy2 hrs ago
4
petrol diesel price today3 hrs ago
5
top 10 news today2:55 AM IST