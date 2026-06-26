Road Accident: ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା ୭ ଜୀବନ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାମଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ (ଜୁନ୍ ୨୬) ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସାତ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ରାମଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ରାଜରପ୍ପା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଲାରି ନିକଟରେ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଭ୍ୟାନ୍ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ସାତ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରାମଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ରାଜରପ୍ପା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଲାରିର ରାମଗଡ଼-ବୋକାରୋ ରାସ୍ତାରେ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୨:୦୦ ଟାରେ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଭ୍ୟାନ୍ କୁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଗାଡ଼ିରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ତାଶା ପାର୍ଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସାତ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ରାମଗଡ଼ ସଦର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ରାମଗଡ଼ ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତକଙ୍କ ଘର ରାଜରପ୍ପା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ମାରାଙ୍ଗମାର୍ଚା ବାସିନ୍ଦା ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ଟ୍ରକଟି କୋଇଲାରେ ଲୋଡ୍ ହୋଇଥିଲା। ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଗାଡ଼ି ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିବା ଟ୍ରକଟି କୋଇଲାରେ ଲୋଡ୍ ଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରି ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇବା ପରେ ରାମଗଡ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ରାମଗଡ-ବୋକାରୋ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ୨୩ ରେ ଘଟିଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅବରୋଧ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ଯାନବାହାନର ଲମ୍ବା ଧାଡି ଲାଗି ରହିଥିଲା।
ଏହି ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଭ୍ୟାନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ପୋଲିସ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତର ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରାଞ୍ଚିର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ରେଫର କରାଯାଇଛି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ୮ ଜଣଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ୭ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଜଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ମୃତକଙ୍କ ପୋଷ୍ଟମଟମ୍ ଚାଲିଛି। ପୋଲିସ ମୃତଦେହକୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବ।