Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3004578
Zee OdishaOdisha National-International

Jammu Kashmir News: ନୌଗାମ ଥାନାରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ, ୯ ମୃତ ୨୭ରୁ ଅଧିକ ଆହତ


Jammu Kashmir Blast: ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା କାର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଘଟଣାକୁ ସପ୍ତାହେ ପୁରୁନି  ପୁଣି ଥରେ କାଶ୍ମୀରର ନୌଗାମ ଥାନାରେ ଏକ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ଏହି ବିସ୍ପୋରଣରେ ୯ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ୨୭ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କାଶ୍ମୀରର ୯୨ ଆର୍ମି ବେସ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Nov 15, 2025, 10:17 AM IST

Trending Photos

Jammu Kashmir News: ନୌଗାମ ଥାନାରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ, ୯ ମୃତ ୨୭ରୁ ଅଧିକ ଆହତ

Jammu Kashmir Blast: ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା କାର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଘଟଣାକୁ ସପ୍ତାହେ ପୁରୁନି  ପୁଣି ଥରେ କାଶ୍ମୀରର ନୌଗାମ ଥାନାରେ ଏକ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ଏହି ବିସ୍ପୋରଣରେ ୯ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ୨୭ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କାଶ୍ମୀରର ୯୨ ଆର୍ମି ବେସ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ କିଛିଙ୍କୁ ଶେର୍-ଏ-କାଶ୍ମୀର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ପୋଲିସ୍ ର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଉଛି। 

ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଫରିଦାବାଦର ଜଣେ କାଶ୍ମୀର ଡାକ୍ତର ମୁଜାମ୍ମିଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ୩୬୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରକଗୁଡ଼ିକୁ କାଶ୍ମୀରର ନୈଗାମ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଗଚ୍ଛିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ଶୁକ୍ରବାର (ନଭେମ୍ବର ୧୪) ନୈଗାମ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଅଧିକାଂଶ ମୃତକ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଫୋରେନସିକ୍ ଟିମ୍ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ।

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ,ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ନୌଗାମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ନୌଗାମର ଏକ କାନ୍ଥରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦର ଏକ ପୋଷ୍ଟର ପାଇଥିଲା। ଏହି ପୋଷ୍ଟରକୁ ନଜରରେ ରଖି, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯ ତାରିଖରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। 

Add Zee News as a Preferred Source

ଏହି ତଦନ୍ତର ଏକ ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ହରିୟାଣାର ଫରିଦାବାଦରୁ ଡାକ୍ତର ମୁଜାମ୍ମିଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହି ଗିରଫଦାରୀ ପରେ, ଅନ୍ୟ  ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ମାମଲାରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଗିରଫ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି।

 

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

petrol diesel price today
Petrol Diesel Price Today: ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କମିଲା ତେଲ ରେଟ୍; ଲିଟର ପିଛା ...
top 10 news today
Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର
Rahul Gandhi
ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟକୁ ନେଇ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ରାହୁଲା ଗାନ୍ଧି, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ କହିଲେ?
top 10 news today
ନୂଆପଡ଼ାରେ ବିଜୟୀ ହେଲେ ଜୟ, ଆଇସିୟୁରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
Odia News
ଭାରତ ମଣ୍ଡପମରେ ‘ଓଡ଼ିଶା ମଣ୍ଡପ’ ଉଦଘାଟନ କଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା