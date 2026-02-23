Road Accident: ଅଶୁଭ ସୋମବାର, ୭୦ ଫୁଟ ଖାଇ ତଳକୁ ଖସିଲା ଭ୍ୟାନ...୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Road Accident: ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଦୃଶ୍ୟ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଅନେକ ମୃତଦେହ ଛିନଛତ୍ର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପୋଲିସ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା।
Road Accident: ସୋମବାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏକ ଅଶୁଭ ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅମରାବତୀରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ୬୦ ରୁ ୭୦ ଫୁଟ ଗଭୀର ଖାଇକୁ ଖସିପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାୟ ୨୦ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଧରଣୀ ତାଲୁକାର ବେଲତାଲାଇରୁ କାଞ୍ଜୁଲି ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ପିକଅପ୍ ଟି ଯେତେବେଳେ ରାଣୀ ଗ୍ରାମର ଘାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଡ୍ରାଇଭର ହଠାତ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇଲେ ଏବଂ ଗାଡ଼ିଟି ଏକ ଡିଭାଇଡର ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇ ଗଭୀର ଖାଇକୁ ଖସିପଡ଼ିଥିଲା।
ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନଟି ଖାଇରେ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଚିତ୍କାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଦୃଶ୍ୟ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଅନେକ ମୃତଦେହ ଛିନଛତ୍ର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପୋଲିସ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା।
ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୦ ରୁ ୧୨ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଲମ୍ବା ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
