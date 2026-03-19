Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3146948
Zee OdishaOdisha National-InternationalRoad Accident: ମୁଣ୍ଡକୁ ଚଢିଲା ଓଭରଟେକିଂ ଭୂତ... ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା ୩ IIT ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Road Accident: ମୁଣ୍ଡକୁ ଚଢିଲା ଓଭରଟେକିଂ ଭୂତ... ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା ୩ IIT ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Road Accident: ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ କାରରେ ଚାରି ଜଣ ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତ ଛାତ୍ର ଖଲାପୁରର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Mar 19, 2026, 09:34 PM IST

Trending Photos

Road Accident: ମୁଣ୍ଡକୁ ଚଢିଲା ଓଭରଟେକିଂ ଭୂତ... ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା ୩ IIT ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Road Accident: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ତିନି ଜଣ IIT ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖୋପୋଲି ନିକଟରେ ମୁମ୍ବାଇ-ପୁଣେ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜବତ କରି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ଆହତ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୧୦ଟା ସମୟରେ ପାନଭେଲ ପ୍ରସ୍ଥାନ ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏକ ଟ୍ରକକୁ ଓଭରଟେକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ SUV ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଛାତ୍ରମାନେ ଖଣ୍ଡାଲା ଘାଟ ଯାତ୍ରା ପରେ ପୱାଇର IIT-B କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଛାତ୍ରଙ୍କ ପୋଲୋ କାରଟି ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲୁଥିଲା ଯେ ଟ୍ରକ ସହିତ ଘଷି ହେବା ପରେ ଏହା ଅନେକ ଥର ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା ​​ଏବଂ ଗୁରୁତର ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ କାରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଛିନଛତ୍ର ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ କାରରେ ଚାରି ଜଣ ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତ ଛାତ୍ର ଖଲାପୁରର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ ଛାତ୍ରମାନେ ଜୟପୁରର ଶ୍ରେୟାଂସ ଶର୍ମା (୨୨), ନାସିକର ଓମକାର ବୋର୍ସେ (୨୨) ଏବଂ ନାଗପୁରର ଲୟା ଭଟ୍ଟ (୨୩) ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଚାରି ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଏକ ଗ୍ରୁପ ଭୋର ପ୍ରାୟ ୫ଟାରେ ପାୱାଇର ଆଇଆଇଟି କ୍ୟାମ୍ପସରୁ ଖଣ୍ଡାଲା ଘାଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ କାର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

