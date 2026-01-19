Train Accident: ଭୟଙ୍କର ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣା, ୨୦ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ହାନୀ !

Trending Photos
Train Accident: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସ୍ପେନରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଦୁଇଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଉଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ପରସ୍ପର ସହ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ରହିଥିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ଓଲଟି ପଡିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୦ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଏବଂ ୭୦ ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୫ରୁ ଅଧିକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି।
ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ ବ୍ୟାହତ
ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା କର୍ଡୋବା ରାଜ୍ୟର ଆଡାମୁଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ମାଡ୍ରିଡ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଡାଲୁସିଆ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ମାଲାଗାରୁ ମାଡ୍ରିଡ୍ ଯାଉଥିବା ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଟ୍ରେନ୍ ହଠାତ୍ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ବିପରୀତ ଟ୍ରାକକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ମାଡ୍ରିଡ୍-ହୁଏଲଭା ହାଇସ୍ପିଡ ଟ୍ରେନ୍ ସହିତ ଜୋରଦାର ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଟ୍ରେନ୍ରେ ପ୍ରାୟ ୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଟ୍ରେନରୁ ବାହାରି ଏଣେତେଣେ ପଡିଥିଲେ।
ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ରହିଥିଲା ଯେ କୋର୍ଡୋବାର ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ମୁଖ୍ୟ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ କାର୍ମୋନା ଦୁର୍ଘଟଣାର ସତ୍ୟତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ ୪ଟି ବଗି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଯାତ୍ରୀ ଭର୍ତ୍ତି ଗୋଟିଏ ବଗି ପ୍ରାୟ ଚାରି ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ଆଣ୍ଡାଲୁସିଆର ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ସାଞ୍ଜ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି।
#BREAKING | NEWS
Update the death toll has now risen to 11 and over 100 injured some in serious condition after 2 high speed rail trains have collided, Adamuz, Spain. pic.twitter.com/1MRC5gkCRc
— Todd Paron (@tparon) January 18, 2026
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା
ଆଞ୍ଚଳିକ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟ ମାରିଆ ବେଲେନ୍ ମୋୟା ରୋଜାସ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଏକ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ପୀଡିତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡିଛି। ନିକଟସ୍ଥ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ପାଣି, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ କମ୍ବଳ ନେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ସହିତ ରେଡକ୍ରସ୍ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ୟୁରୋପୀୟ କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉର୍ସୁଲା ଭନ୍ ଡେର୍ ଲେଏନ୍ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।