Khwaja Ashif: ଶାହବାଜ ସରିଫ ଓ ଅସିମ ମୁନୀରଙ୍କ ପୋଲ୍ ଖୋଲିଦେଲେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ

Khwaja Ashif: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ ଇସଲାମାବାଦରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ ଏବଂ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ ଭୂମିକା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଉଛି। ସଂସଦରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖୱାଜା ଆସିଫ ଉଭୟଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଫସି ରହିଛି। ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରାଯାଉଛି।
ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟକୁ ଦେଶକୁ ଠେଲିଦେଇଛନ୍ତି
ଇସଲାମାବାଦରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସରକାର ଏବଂ ସେନା ଉଭୟ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ସଂସଦରେ ସରକାର ଏବଂ ସେନାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖୱାଜା ଆସିଫ କହିଥିଲେ ଯେ ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କେହି ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଭ ଏବଂ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଦେଶ ଏବଂ ଏହାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧର ନିଆଁରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଭାରତ ଏବଂ ବେଲୁଚିସ୍ତାନକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି।
ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଆଚକଜାଇଙ୍କ ବୟାନରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ରୋଧିତ
ଜାତୀୟ ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ମହମୁଦ ଖାନ ଆଚକଜାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା କେବଳ ଚାରିଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସୀମିତ। ତଥାପି ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ବୟାନର ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନୋଟି ଦେଶ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲିପ୍ତ, ଏବଂ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲଢ଼ାଯାଉଛି। ଯେକେହି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଜାତି ପାଇଁ ଲଢ଼ାଯାଉଛି, ସେ ଭୁଲ୍। ଗତ ୬୦ ରୁ ୭୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼ାଯାଇଥିବା କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ କୌଣସି ମୌଳିକ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରିନାହିଁ।
ଆଚକଜାଇ ସେନାକୁ ବଦନାମ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବେଲୁଚିସ୍ତାନର ପଞ୍ଜାବୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟପତ୍ର ଦେଖି ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ କେହି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱର ଉଠାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭେଦଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଚକଜାଇ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ବିଷୟରେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆପତ୍ତି ଅଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଜାତିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଏକ ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ସୈନିକଙ୍କ ପ୍ରତି ଋଣୀ।
ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ସୈନିକ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର?
୨୦୨୩ ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନ ସେନାରେ ୫୧.୧ ପ୍ରତିଶତ ସୈନିକ ପଞ୍ଜାବରୁ, ୧୬.୨୮ ପ୍ରତିଶତ ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱାରୁ, ୨୦.୫୨ ପ୍ରତିଶତ ସିନ୍ଧରୁ, ୬.୦୪ ପ୍ରତିଶତ ବେଲୁଚିସ୍ତାନରୁ, ୨.୫୪ ପ୍ରତିଶତ ଆଜାଦ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଗିଲଗିଟ-ବାଲ୍ଟିସ୍ତାନରୁ ଏବଂ ୩.୫୨ ପ୍ରତିଶତ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଅଛନ୍ତି।